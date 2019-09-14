郭台銘否認說過教訓韓　若參選是盼打破藍綠

中評社台北9月14日電／外傳郭台銘為馬英九日前被韓粉噓一事感到不平，並向幕僚說，“就由我來教訓韓國瑜”。郭台銘辦公室今天嚴正否認，更主動提及，若郭決定參選是為“中華民國”好，人民需要一個打破藍綠對立、有希望的選項。



鴻海創辦人郭台銘12日在國民黨內大老聯名登報籲郭韓合作後，宣布退出國民黨，外界將國民黨大老連署聲明視為郭退黨的最後稻草。郭幕僚更透露，前“總統”馬英九曾力勸郭台銘留在黨內，更數度哽咽。



台媒報道，馬英九日前出席新北造勢活動為國民黨“總統”參選人韓國瑜站台卻被噓，郭台銘看了向幕僚直言，真替馬感到不值，既然如此，“就由我來教訓韓國瑜！”



中央社報道，郭台銘辦公室今天表示，郭台銘非常心痛、惋惜馬英九被韓粉霸凌的遭遇，但絕沒有說“教訓韓國瑜”這種字眼和情緒。對於媒體加油添醋，為了增加戲劇張力卻無中生有的形容，他們相當遺憾，並要求立即更正。



外界關注郭台銘退黨後下一步，郭辦主動提及，如果郭台銘參選，最主要原因就是為“中華民國”好、為2300萬人好，今天藍綠對立的僵局，人民只能選討厭的對立面，這不健康。人民需要一個打破藍綠對立的、給人民有光明將來、有希望的選項，世界是美麗的、色彩繽紛的，調色盤裡各種美麗的色彩都有，不是只有藍色、綠色。