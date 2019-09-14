朱立倫辦公室：現階段韓朱配不存在

中評社台北9月14日電／對於外傳“韓朱配”，前新北市長朱立倫今天重申，2020一定幫忙不求位子，但不要用“不存在的事”攻擊兩人。朱立倫辦公室進一步解釋，朱、韓兩人溝通順暢，但“現階段韓朱配不存在”。



鴻海創辦人郭台銘日前宣布退出國民黨，外傳將與台北市長柯文哲、前“立法院長”王金平結盟，獨立參選，國民黨面臨分裂危機。黨內拋出“韓朱配”想法，但外傳因朱立倫觀望、猶豫，進度停滯，居中協調的高雄市副市長李四川深感無力。



中央社報道，對此，韓國瑜、朱立倫今天都重申兩人溝通順暢，針對擔任副手一事，朱立倫說，2020一定幫忙，不要位子，盼不要用不存在的事攻擊。



至於所謂“不存在的事”所指為何，朱立倫辦公室表示，朱、韓兩人沒有溝通不順暢，但“現階段韓朱配不存在”。



知情人士指出，韓國瑜並沒有向朱立倫提及副手一事，因此現在當然沒有“韓朱配”這件事。



韓國瑜明天將北上出席國民黨在台北君悅酒店舉辦的“大陸台商秋節聯誼茶會”，除國民黨黨主席吳敦義，前主席馬英九、吳伯雄、洪秀柱都將到場力挺，展現大團結氣勢。



不過，同為前主席的朱立倫確定不出席，也引發聯想；朱立倫辦公室則表示，是因為另有行程安排。



此外，由於日前馬英九為韓國瑜造勢時遭噓下台，之後馬、 韓兩人參加北市里長授證活動同場未同框，在明天活動的互動，將再度成為焦點。



根據活動安排，明天下午3時吳敦義、馬英九、吳伯雄、洪秀柱都將上台致詞，韓國瑜預計3時30分進場，並高唱“中華民國頌”等歌曲。