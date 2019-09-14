中評關注：紅派廖了以現身　台中藍營全挺韓

台中藍營紅派大老廖了（右二）以到豐原慈濟宮陪同韓國瑜（左）上香。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中9月14日電（記者 林谷隆）中國國民黨2020參選人韓國瑜14日展開大台中宮廟行程，下午來到豐原慈濟宮，參拜媽祖，前資政、台中藍營紅派大老廖了以到場陪同韓上香、致詞，以行動表態相挺，這是繼上午台中藍營黑派大老顏清標、台中市長盧秀燕現身之後，為台中藍營團結挺韓，擺上最後一塊拼圖。



中國國民黨2020參選人韓國瑜14日到台中舉行假日選舉行程，一整天將連跑21間宮廟，遍佈台中山、海、屯區與市區。



台中黑派大老、大甲鎮瀾宮董事長顏清標一早就現身在南屯萬和宮，這是韓國瑜台中拜廟行程的第一間宮廟，兒子藍委顏寬恒更是全程相陪，晚間最後一個點就是大甲鎮瀾宮，台中顏家挺韓，絕對無庸置疑。



從韓國瑜宣示投入2020大選以來，包括在6月22日韓國瑜初選台中造勢，都從未表態挺韓的國民黨籍台中市長盧秀燕，14日上午現身在北屯區紫微宮迎接韓國瑜，並且公開祝福韓“心想事成，高票當選”。



隨後幾個屯區行程，盧秀燕也委由縣區出身的台中市副市長楊瓊櫻相陪，成功拉近韓與縣區政治人物、宗教領袖等人的距離。



韓國瑜下午來到豐原慈濟宮，不但曾任“總統府”秘書長、“內政部長”、台中縣長等要職的紅派大老廖了以現身相陪，被視為紅派新共主的藍委江啟臣、國民黨台中市議會黨團書記長張瀞分等紅派要角也都在場，為台中藍營團結挺韓，擺上最後一塊拼圖。



韓國瑜今天的台中宮廟造勢行程，宮廟參拜數由於地方人士太熱情邀約，從原訂9個暴增到21個；第1站上午8時30分參拜南屯萬和宮，接著以“馬拉松式”接續參拜文昌公廟、西屯福壽宮、北屯紫微宮、北區明德宮天聖堂、中區順天宮輔順將軍廟、南區醒修宮、大里福興宮；下午再參拜太平聖和宮、潭子潭水亭觀音廟、神岡區社口萬興宮、豐原慈濟宮、東勢東聖宮、大肚瑞安宮、龍井新庄永順宮、沙鹿玉皇殿、沙鹿保安宮、沙鹿朝興宮、梧棲浩天宮、清水紫雲巖，晚間7時59分壓軸的大甲鎮瀾宮。