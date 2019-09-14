韓國瑜深入台中綠營票倉　上千人激動相挺

韓國瑜在台中市副市長楊瓊瓔、藍委顏寬恒陪同下到神岡社口萬興宮參拜。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中9月14日電（記者 林谷隆）中國國民黨2020參選人韓國瑜14日到台中展開假日選舉行程，下午2時許抵達神岡社口萬興宮，現場湧入上千位韓粉擠爆廟埕，支持者難掩激情，奮力揮動青天白日旗，韓國瑜表示，希望鄉親用神聖選票，讓“總統”過關、“立委”全壘打，我們就會走向台灣安全！隨後在韓的帶領下，全場上千位支持者齊喊“台灣安全，人民有錢”！



台中市神岡區是綠營重要大票倉，2018台中市長選舉，國民黨盧秀燕在台中29區，贏了28區，民進黨林佳龍唯一領先，就是在神岡區。



韓國瑜在下午2點55分抵達社口萬興宮，由台中市副市長楊瓊瓔陪同，同行還有藍委顏寬恒、“立委”沈智慧、市議員羅永珍、前台北縣縣長周錫瑋等人到場。



楊瓊瓔說，韓國瑜下車時雙手將褲頭拉高、拉緊，用實際行動愛台灣，用實際行動為台灣打拼，這就是我們需要的庶民“總統”，楊還說她的口頭禪是“身體健康，萬事如意，大賺錢！”，請大家投給韓國瑜，就是“台灣安全，人民有錢”。



“庶民選總統”、“總統選庶民”、“台灣安全、人民有錢！”萬興宮內外聚集大批韓粉，他們手持青天白日旗，連續高喊口號欲罷不能，努力表達對韓國瑜的支持。



韓國瑜致詞時指出，一份期待一份希望，大家希望能夠改變，今天所到之處，每個地方人都滿滿滿，都希望我們能夠改變未來，他呼籲鄉親用神聖選票，保護台灣安全，2020年支持台中地區所有“立委全壘打”，“總統過關、立委全壘打，我們就會走向台灣安全”。



韓國瑜與大批韓粉連續接力高喊“台灣安全，人民有錢”支持者情緒非常激動、高亢。



韓國瑜今天的台中宮廟造勢行程，宮廟參拜數由於地方人士太熱情邀約，從原訂9個暴增到21個；第1站上午8時30分參拜南屯萬和宮，接著以“馬拉松式”接續參拜文昌公廟、西屯福壽宮、北屯紫微宮、北區明德宮天聖堂、中區順天宮輔順將軍廟、南區醒修宮、大里福興宮；下午再參拜太平聖和宮、潭子潭水亭觀音廟、神岡區社口萬興宮、豐原慈濟宮、東勢東聖宮、大肚瑞安宮、龍井新庄永順宮、沙鹿玉皇殿、沙鹿保安宮、沙鹿朝興宮、梧棲浩天宮、清水紫雲巖，晚間7時59分壓軸的大甲鎮瀾宮。