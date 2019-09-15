社評：美國在亞洲部署導彈純屬一廂情願

中評社香港9月15日電（評論員 陳鴻斌）今年8月2日《中導條約》失效後，美國便不失時機地宣佈：將推動在亞洲部署地面發射的中程導彈，隨即於8月18日在加利福尼亞的海軍基地成功試射了射程為500公里的巡航導彈，而此時距離上述條約失效僅僅半個月時間。



過去在美國和蘇聯之間簽署的《中導條約》，所限制的是射程為500-5500公里的中程彈道導彈和巡航導彈。如今美國單方面撕毀這一條約，又想在亞洲部署中程導彈，直接劍指中國和俄羅斯，因此美國的這一設想理所當然地遭到中俄兩國的強烈反對。



新任美國國防部長埃斯珀上任伊始，便馬不停蹄地開始其日本、韓國、蒙古、澳大利亞和紐西蘭等亞太五國之行，與各國領導人及軍方高層開展溝通。顯而易見，此行的目的之一，就是確定中程導彈的部署地點。但由於這一設想很難為各國所接受，所以訪問結束後埃斯珀只能以“並未談及導彈部署一事”來搪塞。而出訪前他還胸有成竹地表示：此事易如反掌，幾個月內就可以搞定！



在特朗普以及美國軍方看來，美國在亞太地區擁有諸多基地，駐紮重兵多年，如今再部署一點中程導彈，不過是小菜一碟的事。但事實證明，事情遠非那麼簡單。其中的原因也並不複雜，即亞太各國不得不考慮中國對此舉的反應，而中國的國防建設進展之快，力度之大，使得日本、韓國和澳大利亞都不敢輕舉妄動，因此它們都故意對美國的這一設想裝聾作啞。安倍9月5日在符拉迪沃斯托克出席“遠東經濟論壇”時就明確表示：“日本並未收到美國想部署導彈的建議，”而已確定引進的陸基宙斯盾今後將由日本控制，不可能通過該系統發射巡航導彈。這番話既是為了讓在座的普京總統寬心，同時也是說給華盛頓聽的。不要說部署中程導彈，連波斯灣護航日本都拒絕參加，而安倍一直號稱與特朗普是“鐵哥們。”



此前，韓國青瓦台明確表示，韓國不考慮部署中程導彈，也未曾與美國討論過這一問題，澳大利亞總理莫里森上月也做出同樣表態。

