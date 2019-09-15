韓國瑜出席顏寬恒生日　蛋糕用包子堆疊起來

韓國瑜14日到台中展開假日選舉行程，剛好巧遇藍委顏寬恒生日，行程來到龍井永順宮，韓國瑜親自為顏唱生日快樂歌。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中9月15日電（記者 林谷隆）中國國民黨2020參選人韓國瑜14日到台中展開假日選舉行程，剛好巧遇韓國瑜競選辦公室中區副執行長、藍委顏寬恒生日，傍晚行程來到龍井永順宮，廟方貼心準備“包子”生日蛋糕，韓國瑜也跟著節奏鼓掌，大唱生日快樂歌，顏許下第一個生日願望，就是祝“韓國瑜高票當選”，也讓韓開心的笑口大開。



顏寬恒出生於1977年9月14日，韓國瑜14日來台中參訪這天，剛好是顏的43歲生日，其實從早上行程開始，韓在每一個宮廟致詞時，都會特別提到“今天生日，長尾巴的顏寬恒委員。”



只是因為安排參拜21間宮廟，行程真的太趕，一行人也沒有準備要幫顏寬恒好好過生日，一直到下午6點來到龍井永順宮，參拜五府千歲之後，廟方忽然請韓國瑜一行人留步，因為他們有幫顏寬恒準備生日蛋糕，而且還是用包子堆疊起來的特製蛋糕，上面還有一個韓國瑜的小公仔，真是心意十足。



顏寬恒在眾人的簇擁下，也許下三個生日願望，第一個是祝“韓國瑜高票當選”，第二個願望是“台灣安全，人民有錢”，這也是韓的競選口號，說到第三個願望才表情靦腆的說“祝我自己也順利連任！”