韓國瑜台中拜廟　四議長兩縣長高規格相陪

韓國瑜參拜台中清水“紫雲巖”，前台中市議長張清堂、現任台中市議長張清照、前台中縣議長林敏霖、顏清標等人相陪。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中9月15日電（記者 林谷隆）中國國民黨2020參選人韓國瑜14日到台中展開假日選舉行程，傍晚過後行程走到台中海線地區，參拜知名廟宇，沿途都有指標性藍營要角相陪，尤其在清水觀音大廟“紫雲巖”，除了在地的前台中市議長張清堂、現任台中市議長張清照兩兄弟熱情迎接，前台中縣議長林敏霖、顏清標、前台中縣長廖了以、前台北縣議長周錫瑋也到場相陪，現場聚集四議長、兩縣長，挺韓陣容已經是超高規格。



中國國民黨2020參選人韓國瑜14日到台中舉行假日選舉行程，一整天將連跑21間宮廟，遍佈台中山、海、屯區與市區。



傍晚來到龍井永順宮，日前召集台中紅黑派人士舉辦“山海屯中秋聯誼活動”的前台中縣議長林敏霖也現身相陪，因為韓車隊行程有些耽擱，林敏霖還拿起麥克風，大聲帶著群眾高喊“韓國瑜凍蒜！”鼓舞士氣，最終韓遲了半小時到場，支持者還是都沒有離場。



晚上八點來到清水紫雲巖，現場除了四位台中歷任議長，還有前台中縣長廖了以、前台北縣議長周錫瑋，呈現韓國瑜拜廟，身旁站齊四位議長、二位縣長的驚人排場，已經可以形容是“總統級”的陣容了。



至於最後一站來到大甲鎮瀾宮，前台中縣議長顏清標、藍委顏寬恒、台中市副議長顏莉敏等顏家三名從政人物都到齊，顏清標本人更是一早就現身在南屯萬和宮，這是韓國瑜台中拜廟行程的第一間宮廟，顏寬恒也是陪滿21間宮廟，台中顏家挺韓，絕對無庸置疑。