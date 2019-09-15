卜睿哲：香港問題唯結束暴力啟動對話才有解

卜睿哲呼籲香港抗議示威亟需“冷靜期” 中評資料相 中評社華盛頓9月14日電（記者 余東暉）美國知名亞洲問題專家卜睿哲（Richard Bush）認為，當前香港亟需抗議和示威活動的“冷靜期”，保持自我克制，尤其是在十一即將到來的時候。他指出，香港面臨的問題很多，但只有在暴力結束、對話開始的情況下，這些問題才能得到解決。



布魯金斯學會東北亞政策研究中心高級研究員卜睿哲最新在布魯金斯官網發表題為“香港如何走到這一步”的專文，其中最引人注目的是最後一部分，亦即關於“反修例”事件。前幾年香港“佔中”事件之後，卜睿哲曾出版關於香港問題的專著。



卜睿哲想象了這場危機幾種可能的收場。他說，最樂觀的結果是，香港政府領導人經過北京授權，加入與香港社會各關鍵部門代表的對話，著手處理眼前的問題，比如警察與抗議者如何互動，以及導致社會嚴重異化的社會經濟資源不平等的更根本問題和重啟選舉改革的問題等。



卜睿哲指出，香港行政長官林鄭月娥在處理部分抗議者的要求時邁出了第一步，這可能是啟動對話的一種方式，但迄今為止抗議者的反應是，她必須投降，並同意他們的所有要求。卜睿哲寫道：隨著林鄭月娥的讓步，香港激進分子是時候為了香港社會的整體利益表現出和解。香港面臨的問題很多，但只有在暴力結束、對話開始的情況下，這些問題才能得到解決。