韓國瑜批蔡英文　經濟差兩岸差一切都非常差

韓國瑜。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中9月15日電（記者 林谷隆）索羅門群島考量是否與台灣“斷交”之際，台灣與海地的“邦交”也傳出拉緊報，中國國民黨2020參選人韓國瑜14日晚間在台中受訪表示，民進黨執政，台灣不光是經濟很差，外交與兩岸關係也差，一切都非常差，希望台灣人民擦亮眼睛，2020年重新檢視民進黨。



索羅門群島與台灣邦交出現警訊，外電報道索羅門總理蘇嘉瓦瑞將召開內閣會議，討論是否與台灣“斷交”，轉向與中國大陸建交，會議將討論跨黨派小組報告。另一方面，也傳出台灣與海地的“邦交”拉緊報，海地可能會與台灣“斷交”、承認一個中國。



中國國民黨2020參選人韓國瑜14日到台中舉行假日選舉行程，一整天將連跑21間宮廟，遍佈台中山、海、屯區與市區。晚間9點多，韓國瑜最後一站來到大甲鎮瀾宮，現場還是擠滿上千位支持者，韓在致詞後，隨即也接受媒體訪問。



對於索羅門群島、海地與台灣“邦誼”傳出可能生變的困境，韓國瑜回應如上述。



韓還說，台灣的外交處境，真的很艱困，民進黨蔡英文政府都說，台灣經濟是20年來最好，國際空間發展最好，國際空間完全打開，是最棒的時刻，事實上是一個邦交接著一個斷交。



媒體也追問，今天到台中拜廟，台中派系要角都表態相挺，是否代表郭台銘已經沒機會了？



韓國瑜回答，我們盡可能把心中的理念告訴大家，如果得到大家的認同，自然得到一定的支持，每一個投入大選的候選人，都應該把自己的理念，告訴台灣人民，



他提到，所以來到台中，有這麼多熱情鄉親支持，韓國瑜非常感謝，未來會一步一腳印把建設台澎金馬的計劃，有理念、有熱情的一步一步完成，尋求最大的支持，讓我們一起來團結努力。