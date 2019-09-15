推動金融更好支持民營企業

中評社北京9月15日電／民營經濟是社會主義市場經濟發展的重要成果，是推動社會主義市場經濟發展的重要力量，是推進技術創新的重要主體、穩定就業的重要平台和經濟活力的重要源泉，也是深化供給側結構性改革、構建現代化經濟體系、推動經濟高質量發展的重要力量。



經濟日報發表北京市習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心邱兆祥、劉永元文章表示，近年來，中國在支持民營企業發展方面取得了一定成效，但部分民營企業融資難、融資貴問題仍然比較突出。對此，需在遵循金融發展規律的基礎上，著力構建更加科學有效的金融資源配置體系，建立金融支持民營企業的長效機制，推動中國民營經濟更好發展。



文章認為，建立金融支持民營企業的長效機制，有助於解決民營企業融資方面的難題。長期以來，中國金融領域存在著有限的資本存量與超額的資金需求之間的矛盾。一方面，中國金融機構過去習慣於支持國有企業和傳統行業，導致優惠的金融資源過度集中，降低了資金的使用效率。另一方面，金融機構創新動力不足，現有的金融產品尚不能很好地滿足民營企業和中小微企業的創新活動需要，造成資金供需出現結構性失衡，民營企業流動性風險問題突出。從短期看，一些金融政策有助於緩解當下民營企業的流動性緊張問題，但從長遠計，還是要用好市場機制，通過優化結構、創新產品等方式，引導資金流入符合國家產業方向、主業相對集中於實體經濟、投入產出效率較高的民營經濟領域。



建立金融支持民營企業的長效機制，有助於提升金融支持民營企業發展的內生動能。現代金融的重要功能是通過風險分散、轉移資產流動性進行金融資源配置。從實踐看，部分金融機構在服務民營企業時存在畏難情緒，這既源於風險控制的考量，也源於金融機構缺少市場化的定價能力和風險分擔機制。從國際經驗來看，建立市場化的風險定價體系和競爭中性的市場環境，是實現金融支持民營企業可持續發展的必然路徑。因此，加大金融對民營企業的支持力度，關鍵是通過利率市場化改革提高金融機構的風險定價能力和拓寬風險分散渠道，促進金融機構建立“敢貸”“願貸”“能貸”的長效機制。



建立金融支持民營企業的長效機制，有助於防控出現新的金融風險。緩解民營企業融資難、融資貴問題的關鍵，在於保持政策的連續性、穩定性，提高其針對性、有效性，一些不符合市場規律的短視行為和過激行為很可能引發新的金融風險。對此，中國金融業需堅持在遵循金融規律的基礎上加大對民營企業的支持力度，有效防範出現新的金融風險。

