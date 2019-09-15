俄遠東地區國際合作前景可期

中評社北京9月15日電／一年一度的東方經濟論壇日前在俄羅斯遠東城市符拉迪沃斯托克召開，吸引了大批來自世界各國的政府要員、專家學者和商界人士，為遠東這一擁有豐厚資源的風水寶地帶來了無限商機，尤其是亞太地區多個主要國家紛紛對遠東拋出了加強合作的橄欖枝。



“中俄合作”是此次論壇聚焦的高頻詞之一。俄羅斯總統普京在論壇上表示，中國已成為俄羅斯遠東地區最大投資方，雙方正在多個重要領域切實推進各項工作，這也印證了中俄關係的戰略性特點。俄羅斯遠東和北極發展部長科茲洛夫表示，中俄兩國的合作項目取得了顯著進展，雙方將進一步加強各領域的貿易關係。



近四年來，在俄遠東獲得的330億美元外國直接投資中，中國投資超過70%，今年上半年雙邊貿易額快速增長15.6%，雙方在交通基礎設施、能源、科技、工業、農業、教育、金融、電子商務等領域展開合作，並取得了令人矚目的成果。據悉，兩國今年還將簽署新的遠東地區貿易、經濟和投資領域合作發展計劃。



印度在遠東投資事宜上表現出了滿滿的誠意。印度總理莫迪在論壇期間宣布向遠東地區提供價值10億美元的信貸額度，以進一步促進該地區的發展。這是印度首次向一個國家的特定地區提供信貸額度。根據莫迪的說法，這是印度“遠東行動”政策的起點，符拉迪沃斯托克將成為印度東北亞市場的跳板。



據莫迪稱，印度與俄遠東地區迄今已簽署了50項商業協議，涉及衛生、教育、技能開發、能源、采礦和木材等領域，預計將帶來數十億美元的貿易和投資。



此外，日本也對俄羅斯遠東地區表達了濃厚的合作意向。日本首相安倍晉三表示，在普京去年5月簽署的俄羅斯國家發展戰略中所羅列的國家項目裡，日本在八個項目上與俄羅斯有可觀的合作潛力。他甚至在全體會議上播放了一個視頻，詳細闡述了這八點合作計劃，稱其有望為俄羅斯的一些國家問題提供“解決方案”。安倍特別指出，日本積極參與俄羅斯的能源合作項目，過去三年，兩國在私營部門的合作項目總數已超過200個。



除了上述三國，許多國家都在積極尋求與遠東的合作機會，期待在遠東發展紅利中分得一杯羹。本次論壇共吸引了來自60多個國家的7000多名與會者，根據論壇議程，俄羅斯與多國簽署了約30份合作協議。



近年來，俄羅斯政府為促進遠東地區發展升級做了全面的準備工作，通過了40多項法律，為企業提供各項優惠政策，改善其營商環境，以吸引外國投資者，其中包括開放電子簽證渠道，簡化行政程序，設立“超前發展區”和符拉迪沃斯托克自由港，推出各種支持商業項目等措施。俄羅斯副總理尤裡•特魯特涅夫稱，這些措施令項目回報率增加了10%至15%。



如今，該地區已進入快速增長階段，其工業生產增長率在過去五年中達到23%，是全國的三倍。普京高度評價遠東地區已成為俄羅斯開放和創新的標誌之一。俄羅斯政府表示，未來還將繼續推動遠東地區的社會經濟發展，使該地區發展為全球高科技和新興產業中心以及世界自然和旅遊中心，屆時將吸引更多來自世界各地的投資者。



來源:經濟參考報 作者：廖冰清

