從模仿到原創 中國商業模式創新領跑全球

中評社北京9月15日電／借鑒中國共享單車模式，以電單車、電動滑板車為代表的共享出行方式在美國、印度、東南亞等市場運營得風生水起；在中東市場，排名前十的短視頻直播APP九個“中國造”；而以支付寶、微信支付為代表的移動支付，更是引領全球支付體系邁入無現金時代。



一度以“模仿”著稱的中國互聯網，正在成為“被模仿”的對象，以新產業、新業態、新商業模式為代表的“三新”經濟悄然崛起，使得中國成為商業模式創新的策源地，中國原發創新產品和商業模式領跑全球。



掘金價值窪地



時間倒回至二十年前，以張朝陽、李彥宏為代表的海歸派，掀起了第一波中國互聯網浪潮，他們將海外最新的互聯網商業模式引入中國，創造了“中國版雅虎”搜狐、“中國版谷歌”百度。



如果說最初的中國互聯網是借鑒美國模式，那麼到微信、微博、知乎等，則是中國借鑒美國模式並成功反超，而再到今日頭條、摩拜、螞蟻金服，則是中國本土創新的代表，甚至已經領先美國，並走向世界。



“過去是美國模式拷貝到中國，海歸吃了很多地域和時間紅利，現在隨著全球化的推進，中國已經在很多方面領先，海歸的責任變成了將這波紅利複制到海外去。”量化派CEO周灝表示。



通過複制中國模式，一批創業項目正在獲得新的機會。



作為量化派早期創始成員，2017年葉文君創辦了PandaCredit，他將產品定位為東南亞“量化派”，主要針對印尼、菲律賓、越南和印度市場，開發金融信用系統、金融產品以及支付系統。



在市場調研中葉文君發現，印度、印尼、菲律賓等東南亞新興市場現存18億人口，占據全球人口的25%，然而在東南亞地區，信用體系滲透率整體低於6%，移動互聯網的興起和傳統銀行業的落後導致大眾將直接進入電子銀行的時代。



借助過去五年服務去哪兒、京東金融、聚美優品的經驗，團隊一方面嘗試利用當地出行平台、電商等一系列交易大數據，搭建線上信用評分模型，與上游金融機構合作，研發基於用戶信用數據的金融產品。另一方面則聚焦本土化支付場景。



作為哈囉出行高級副總裁，李卓生近期也走訪了東南亞市場，他發現兩輪出行在亞洲擁有巨大的市場應用空間。



“快速滲透的互聯網驅動了亞洲很多新的兩輪出行方式，我們有供應鏈整合能力，以智能鎖、GPS定位、語音鎖為代表的技術創新，以及共享、租轉售等靈活的商業模式，很多兩輪出行創新經驗都可以分享到其他國家。”李卓生告訴第一財經。



中國模式突圍海外



PandaCredit、哈囉出行，只是中國模式創新的縮影，除了新興市場，在歐美日等發達國家，各式中國APP在海外市場遍地開花，一些新模式、新打法成為海外互聯網公司效仿的對象。



在俄羅斯，阿里巴巴旗下的速賣通已經成為家喻戶曉的名字，基於“海外倉”模式，莫斯科已成功躋身物流“當日達”國際城市行列，除此之外，無理由退貨、千人千面導購、在線分期付款等中國電商解決方案也在海外落地。

