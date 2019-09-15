大華網路報：郭董參選對韓國瑜危機也是轉機

中評社香港9月15日電／郭台銘日前退出國民黨，獨立參選的可能性越來越高。這固然是國民黨所最不樂見的局面，對韓國瑜卻未必不是好事。如何化危機為轉機，就要考驗韓國瑜和國民黨中央的智慧。



大華網絡報今天專欄文章說，由於柯文哲在年輕族群的支持者與蔡英文支持者高度重疊，郭台銘的支持者則有許多“知識藍”與“經濟藍”，因此外界普遍認為，如果柯文哲參選對韓國瑜有利，郭台銘參選則對蔡英文有利。如今郭台銘主動宣布退出國民黨，又傳出柯文哲在各地部署連署點為郭台銘助陣，這對韓國瑜顯然不是什麼好消息。



不過，從民調看，郭台銘參選對韓國瑜未必不利。從郭台銘宣布退黨後，幾乎所有民調都顯示，如果一對一對決，蔡英文現在將贏韓國瑜五個百分點以上；但若郭台銘參選，蔡英文和韓國瑜的差距將會縮小，這意味郭台銘不僅會分掉韓國瑜的票，很可能還會拉走更多蔡英文的票；另外，一度在民調上領先的“郭柯聯盟”，在半個月內聲勢直線下降，掉了將近十個百分點；韓國瑜反而止跌回升，在部分民調中甚至重回第一的位置。



這樣的發展其實並不令人意外。按照郭台銘陣營的分析，在韓、蔡、“郭柯”三組參選的情況下，郭柯聯盟的支持度為27%至33%，蔡英文為26%至31%，韓國瑜則為24%至28%。三者差距有限，實際在伯仲之間；而且未表態的選民仍有15%以上，顯示2020年大選變數很大。郭陣營認為，郭台銘除了可以吸引所謂知識藍和經濟藍的淺藍選民之外，手上也握有不小軍警票，如果郭台銘以獨立身分參選，還可爭取“不滿蔡英文”和“討厭韓國瑜”的族群。



這樣的分析不能說完全沒有道理，不過，各家民調的數據證明，郭台銘的選情並不像他自己想得那麼樂觀。



首先，一度甚囂塵上的“第三勢力大聯盟”，還未成形就胎死腹中。郭台銘、柯文哲與王金平的“鐵三角”，已經提前解體。親近王金平的人士公開表示，郭台銘領表連署時，王金平不會主動表態支持，也不會自己登記參選，更不可能退黨，未來一個月都不會有動作，原因在於柯陣營和和郭陣營都有排斥與王合作的聲音；而且郭台銘確定參選後，民調一定會往下走，撐不撐得住一個月還有待觀察；柯文哲也要透過王金平尋求區域“立委”提名名單，更突顯柯沒有人，沒有資源，王金平此時不必去熱臉貼冷屁股。如果韓國瑜支持度持續下墜，郭台銘又走不下去，王金平才會透過第三勢力大聯盟共同推薦參選“總統”。