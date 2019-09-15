註冊制一小步 資本市場“深改”一大步

中評社北京9月15日電／坐標上海浦東的一方“試驗田”，歷經了開拓、播種、耕耘、守護等多個階段，並在今年盛夏成功收獲了第一批美好的果實。如今，資本市場已開始為“試驗田”尋找適合其複制推廣的“廣袤土壤”。是的，這一“試驗田”正是科創板並試點註冊制。



證券日報發表記者張歆述評文章介紹，9月9日至10日，證監會召開全面深化資本市場改革工作座談會。會議認為，今年以來，證監會系統扎實推進資本市場改革發展穩定各項工作。設立科創板並試點註冊制重大改革平穩推出，全面深化資本市場改革的共識已經形成，資本市場抵禦外部衝擊的韌性顯著增強，防範化解重大風險取得階段性成效。會議提出了當前及今後一個時期全面深化資本市場改革的12個方面重點任務，其中的第一條就是“充分發揮科創板的試驗田作用。堅守科創板定位，優化審核與註冊銜接機制，保持改革定力。總結推廣科創板行之有效的制度安排，穩步實施註冊制，完善市場基礎制度”。



文章分析，監管部門在上述會議中較為少見的將“穩步實施”與“註冊制”進行了組合。從“試點註冊制”到“穩步實施註冊制”的表述，雖然僅僅寥寥數字之差，但其體現了十個月以來，資本市場的深化改革已經穩中求進地跨越了一大步。



首先，從設立科創板並試點註冊制的進程以及科創板開市以來的表現來看，資本市場259天星夜兼程收獲的改革創新成果經受住了檢驗。除了令人驚嘆的“科創板”速度，其對於科創企業的包容性是其最有溫度的創新；科創板所承擔的資本市場增量改革和創新引領的作用，是其最有高度的布局。



開市以來，科創板總體平穩，市場熱情不減，投資者情緒逐步趨於理性，各項機制初顯成效，“交易正常”已經是科創板的日常！



其次，雖然成績斐然，但科創板建設和註冊制試點仍在路上。筆者注意到，科創板開市剛剛“滿月”之際，上交所就已經完成了《上海證券交易所科創板上市公司重大資產重組審核規則（徵求意見稿）》的起草工作，並向市場公開徵求意見。這也在提醒市場，對科創板上市公司重組、再融資、分拆上市等行為的持續監管已經即刻啟動，而這些監管的核心依舊是註冊制試點！



9月11日，證監會主席易會滿在人民日報發表題為《努力建設規範透明開放有活力有韌性的資本市場》署名文章。圍繞努力建設規範透明開放有活力有韌性的資本市場，易會滿提出六方面工作思路，其中包括扎實穩妥推進科創板建設並試點註冊制。易會滿表示，科創板的建設和成長還任重道遠。我們必須堅守科創定位，落實好以信息披露為核心的註冊制，著力提升科創板上市公司質量，發揮好科創板改革試驗田作用，形成可複制可推廣的經驗，以此帶動資本市場全面深化改革。



其三，科創板作為多層次資本市場的一部分，並非偏居一隅的板塊，而是資本市場改革“試驗田”，其必將在更廣泛的領域發揮引領作用。目前，設立科創板並試點註冊制已經在申報門檻、發行承銷、市場交易、信息披露要求、投資者適當性管理等多個方面建立了較為完備的規則體系，從而積累了大量的創新經驗。這些增量創新，毫無疑問將引領資本市場進一步深化改革發展。



8月18日，中共中央、國務院發布《關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》。意見指出，提高金融服務實體經濟能力，研究完善創業板發行上市、再融資和併購重組制度，創造條件推動註冊制改革。也就是說，在可以預期的未來，創業板也有望向著註冊制穩健前行。



文章最後說，騏驥一躍，不能十步；駑馬十駕，功在不舍。對於年輕的科創板和註冊制而言更是如此。在一小步、一小步的接力邁進中，資本市場行穩致遠！



