老字號需“讀懂”年輕人

中評社北京9月15日電／《中華老字號品牌發展指數》研究報告顯示，中華老字號企業總計1128家，其中僅10%蓬勃發展。客觀分析，大部分老字號並非輸在產品質量上，而是輸在缺少轉型革新的勇氣上。近幾年，互聯網發展使一些老字號有了新突破，銷售額和年訪客數大幅增長。這表明，在互聯網等新的消費趨勢下，老字號必須與時俱進、轉型革新，探索一些新的方式與年輕的消費者互動。



經濟日報發表時評人付彪文章提出，一是要勇於“觸網”。在促進老字號改革創新發展的政策加持下，2017年天貓超市推出“天字號計劃”，助力北京品牌全球化銷售和新零售探索。截至目前，占北京市中華老字號企業總數57.3%的67家老字號已入駐阿里零售平台。商務部數據也顯示，全國中華老字號在阿里零售平台銷售總額達12億元，同比增長13%。今年8月份，天貓新文創2.0發布，計劃在未來3年內讓全球博物館都上天貓，並與1萬個品牌實現跨界合作。顯然，這將為以非遺、老字號為代表的傳統文化出新出彩提供廣闊的舞台。



二是要善於“表達”。互聯網時代和電商平台天然地與年輕人有更多的契合，“80後”“90後”已經成為主流消費人群，這意味著為傳統文化消費打開了“遇見年輕人”的大門。但是，這帶給老字號的不只是銷售渠道的暢通，更是整個經營理念的提升。換句話說，要讓年輕人愛上老字號，不能僅僅滿足於產品“自帶流量”，還要學會“現代表達”，符合年輕人的精神需求和生活方式。比如，歷史悠久的大白兔與當下的甜品碰撞後，出現了大白兔奶茶和大白兔冰淇淋；回力鞋以及李寧運動服在加入現代設計理念後，成為了“國潮”標杆。



總之，老字號轉型革新，需“讀懂年輕人”，注重研究年輕人的消費喜好和消費習慣，既要探索新的營銷方式，又要著力於守正創新，緊跟時代發展，不斷賦予老字號新內涵。





