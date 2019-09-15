中評關注：韓台中拜廟　看不見的影響力驚人

韓國瑜14日到台中展開假日選舉行程，最後一站來到大甲鎮瀾宮，參拜媽祖。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中9月15日電（記者 林谷隆）中國國民黨2020參選人韓國瑜14日到台中展開假日選舉行程，一整天從早到晚，連續參拜21間宮廟，遍佈台中山、海、屯區與市區，韓的身旁擠滿政治人物，當中一定會有幾位這些宮廟的董事長、主任委員，他們雖然是媒體焦點比較陌生的宗教界人士，但影響力卻不容小覷，每一位都是台中各區的“頭人”，韓賣力拜廟，等同提早固宮廟系統的樁，也是韓此行最大的收穫。



韓國瑜今天的台中宮廟造勢行程，宮廟參拜數由於地方人士太熱情邀約，從原訂9個暴增到21個；第1站上午8時30分參拜南屯萬和宮，接著以“馬拉松式”接續參拜文昌公廟、西屯福壽宮、北屯紫微宮、北區明德宮天聖堂、中區順天宮輔順將軍廟、南區醒修宮、大里福興宮；下午再參拜太平聖和宮、潭子潭水亭觀音廟、神岡區社口萬興宮、豐原慈濟宮、東勢東聖宮、大肚瑞安宮、龍井新庄永順宮、沙鹿玉皇殿、沙鹿保安宮、沙鹿朝興宮、梧棲浩天宮、清水紫雲巖，壓軸是晚間9點抵達的大甲鎮瀾宮。



韓利用拜廟，走遍台中南屯、西屯、北屯、北區、中區、南區、大里、太平、潭子、神岡、豐原、東勢、大肚、龍井、沙鹿、梧棲、清水、大甲等18個行政區，涵蓋台中八個“立委”選區，所以每到之處，韓國瑜必定會懇託在場民眾，要支持國民黨提名的“立委”參選人，所以拉抬國民黨“立委”聲勢，是韓此行第一個收穫。



其次，在台灣中南部，重要廟宇等同就是當地的公共聚會場所，重要廟宇的主事者等同就是當地的“頭人”，影響力可能不亞於鄉鎮市長及民意代表，所以每到選舉前夕，總會看到政治人物拜票，但是關注廟埕聚集多少人，只是看熱鬧，更要了解這是該廟的動員能力。



就以韓國瑜台中行來說，21間宮廟都是當地最重要的“公廟”，而非私人廟，當中的神岡區社口萬興宮、豐原慈濟宮兩間廟特別值得一提，因為神岡是台中最綠的選區，2018年台中市長選舉，國民黨盧秀燕在台中29區，贏了28區，民進黨林佳龍唯一領先，就是在神岡區，豐原則是台中民進黨新潮流系的大本營。