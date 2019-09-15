大華網路報：如何因應“台灣與中國的競爭”？

中評社香港9月15日電／大華網路報今天“是非集”專欄說，民進黨副秘書長林飛帆日前在接受媒體專訪時指出，該黨對於2020年“總統”大選的決戰，設定為“台灣與中國的競爭”，而不是“台獨”和統一的戰爭”。從今年初蔡英文將“九二共識”扭曲成“一國兩制”，又接著增修所謂的“國安五法”及將再推動“中共代理人”修法，目的皆在於製造“中國併吞台灣”的危機和恐懼感，看得出來是有步驟地為“台灣與中國的競爭”預作鋪陳。然而，中國國民黨對民進黨設定的大選決戰場，似乎已陷入泥淖而無法突圍，但原因其實出在國民黨自己無法站穩腳跟。



民進黨雖推動“文化“台獨”或“暗獨”政策，但並未明白推動“法理“台獨”的“明獨”政策，所以也不承認是走“台獨”路線。相對國民黨而言，雖然認同以“一個中國”為核心精神的“九二共識，一中各表”，但卻仍遭致“獨台”或“華獨”的質疑，理由即在於國民黨仍然維持“不統、不獨、不武”的兩岸政策方針。



事實上，馬英九執政時期在兩岸政策上的“不統”，原意是指在他擔任“總統”的任內，不會和大陸進行統一談判，並不表示國民黨不追求兩岸統一。只不過，“不統”政策在過去已被認為是“拒統”，國民黨對之確實也未見有所澄清。因此，民進黨已看出與國民黨在“總統”大選對決時，國民黨並無太堅實的立場攻擊他們走向“台獨”，而將台灣帶入兩岸兵戎相見的險境，故也無須打出“統獨牌”。



然而，民進黨設定“總統”大選的主戰場為“台灣與中國的競爭”，意味了民進黨是台灣民主自由的捍衛者，國民黨則是支持“中國”的“中共同路人”和“中共代理人”。畢竟，國民黨認同以“一個中國”為核心精神的“九二共識”，而且當“九二共識”被蔡英文扭曲成等於“一國兩制”時，國民黨也僅以“各自表述”下要捍衛“中華民國”來回應，但卻沒就“中華人民共和國”存在的事實和“統一”間的關係有所論述。