無人機襲最大煉油廠　沙特石油產量激減半

中評社香港9月15日電／沙特阿拉伯的國營石油巨企沙特阿美（Saudi Aramco）的兩處主要石油設施，包括全球最大煉油廠，昨日遭到無人機襲擊，陷入火海。西方媒體引述消息人士稱，這次襲擊重創沙特的石油生產，導致該國的產量減少一半，即每天減產多達五百萬桶。也門叛軍胡塞武裝當天承認，派出十架無人機進行這次襲擊。



據星島日報報道，沙特阿美石油公司位於沙特東部布蓋格（Abqaiq）和胡賴斯（Khurais）的石油設施昨天黎明前遭無人機襲擊，遇襲後發生爆炸、著火並冒出大量濃煙，當地似乎傳出槍聲。內政部發表聲明稱，當天凌晨，東部城市達曼附近的布蓋格煉油廠和胡賴斯油田遭受無人機襲擊。在凌晨四時，沙特阿美石油公司的工業安全團隊開始撲救這兩個石油設施的大火，已控制住火勢。內政部發言人表示，這次襲擊事件沒有造成傷亡。



路透社等西方媒體引述消息人士，指襲擊重創沙特的石油生產。其中一個消息人士說，襲擊導致沙特每天減產五百萬桶石油，幾乎佔沙特目前每天一半的產量。布蓋格是全球最大煉油設施，供應全球百分之七的石油。它位於沙特阿美在宰赫蘭的總部西南六十公里處，處理蓋瓦爾油田的石油，運往全球最大的拉斯坦努拉離岸石油出口站，也運送石油到紅海的石油出口站。胡賴斯油田也供應全球百分之一的石油。沙特美石油公司正準備最早於今年上市，藉以分散全球最大石油出口國沙特的經濟對原油的依賴。沙特阿美石油公司已選定九家投資銀行，在全球為其首次公開上市（IPO）活動協調，本周也在阿聯酋的杜拜與銀行業界開會，以加速該項上巿計劃。