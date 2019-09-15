2019“兩岸情”書畫交流展暨慈善聯誼會舉行

9月12日下午，2019“兩岸情”迎中秋慶祖國70周年華誕書畫交流展暨慈善聯誼會在北京市海淀區星期八文化交流中心舉行。來源：中國台灣網 中評社北京9月15日電／9月12日下午，由海淀區人民政府台灣事務辦公室、海淀區文學藝術界聯合會、北京燦爛陽光慈善基金會、空中商學院、殷之光朗誦俱樂部、杜鵬藝術工作室聯合主辦的2019“兩岸情”迎中秋慶祖國70周年華誕書畫交流展暨慈善聯誼會在北京市海淀區星期八文化交流中心舉行。



北京市台胞聯誼會黨組書記王蘭棟，北京市人民政府台灣事務辦公室調研員宋朝輝，海淀區台辦主任王鋒，海淀區文學藝術界聯合會主席苗地、秘書長崔靖，台灣著名畫家、台灣海峽兩岸應急管理學會理事長蔡俊章，民盟中央美術院副院長何軍委，中國工筆畫學會副會長兼秘書長羅翔，中國民協書畫藝術交流委員會常務委員康曉銘，北京燦爛陽光慈善基金會理事長、星期八文化交流中心創始人劉艶霞等120餘人出席畫展開幕式及慈善聯誼會。



此次活動共展出近60件名家作品，包括台灣海峽兩岸應急管理學會理事長、前警政署副署長蔡俊章、大陸民盟中央美術院副院長何軍委、中國工筆劃學會副會長羅翔、中國民協書畫藝術交流委員會常務委員康曉銘等多位著名書畫家的作品。



北京市海淀區台辦主任王鋒致辭表示，這幾年常帶大陸書畫家到台灣交流，希望繼續以此推動兩岸關係和平發展，為實現中華民族騰飛共同努力。



蔡俊章受訪表示，畫畫是一種心聲，也是人格的投影、生命的銘刻，他從畫54年，從警43年，追求書畫的真善美永無止盡，在警務工作退休後的這四年，更讓他可全心投入畫作，並在創作上得到很多露水。



他指出，兩岸同文同種，兩岸一家親、更是一家人，希望藉由文化交流，讓共同理想都能實現，他認為文化交流是最不具政治性的，能夠用藝術溝通，與大陸民眾成為朋友，也讓藝術精進成長。



他透露，過去在警務工作遇到瓶頸，會通過畫畫來紓壓放鬆，但依舊心系警務工作，他有許多次在畫畫過程中，突然找到辦案靈感，因而成功破案，也讓他體悟到“藝術就是科學，管理科學也是門藝術”。



聯誼會上，還有一個重要的環節――義賣環節。台灣海峽兩岸應急管理學會理事長、台灣著名畫家蔡俊章、中央戲曲學院教授杜鵬先生分別捐贈了書畫作品進行現場義賣，義賣所得全部捐贈給北京燦爛陽光慈善基金會，用於基金會所開展的各項公益慈善活動。



北京燦爛陽光慈善基金會理事長、星期八文化交流中心創始人劉艶霞女士在聯誼會上講話表示，在喜迎新中國70周年華誕和歡慶中秋佳節之際，向一直以來關心基金會成長、支持基金會工作的各位領導和各界朋友表示衷心的感謝，她表示這場活動旨在傳承優秀傳統文化，加強兩岸文化藝術交流，增進同胞親情福祉，拉近同胞心靈距離，同心共圓中國夢。



來源：大公網



