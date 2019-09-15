不顧美歐反對　匈牙利執意向敘派外交官

中評社北京9月15日電／匈牙利政府打算明年向敘利亞派遣外交官、處理領事事務，遭到美歐國家反對。匈牙利政府12日指認美歐國家“不公平”。



【美歐反對】



匈牙利外交部11日說，明年將向敘利亞首都大馬士革派遣一名外交官。



“從明年開始，匈牙利將派遣一名外交官，不定期前往敘利亞處理人道主義援助事宜、履行領事職責，”匈牙利外交部說，“一大批”敘利亞學生現在在匈牙利留學。



如果成行，匈牙利將成為敘利亞內戰爆發後第一個在敘利亞升級外交使團級別的歐洲聯盟成員國。



這一方案招致美國政府批評。美國駐匈牙利大使館在一份聲明中說：“我們敦促所有國家不要在敘利亞重新開設大使館、升級外交關係或與敘利亞總統巴沙爾⋅阿薩德政府升級經濟合作關係。”



聲明說：“這種舉動將弱化以永久、和平方式結束敘利亞衝突的努力。”



一名歐盟成員國外交官告訴法新社記者，匈牙利升級駐敘利亞外交使團級別，將向巴沙爾政府釋放歐盟承認它的合法性、尋求與它恢復外交關係的錯誤信號。



敘利亞內戰2011年爆發，美國及其盟友支持敘利亞反對派推翻巴沙爾政府。美國政府2017年明確它對敘利亞政府的立場不再以巴沙爾下台為優先考慮，但不少西方國家依然不認可巴沙爾政府。



【執意派人】



匈牙利外交部長彼得⋅西亞爾托12日指認美歐對匈牙利的批評“非常不公平”，是“雙重標準”。



在西亞爾托看來，如果一些歐洲中部國家繼續在敘利亞保留使館，匈牙利派遣外交官偶爾前往敘利亞不成問題。



法新社報道，歐盟成員國中，捷克保留駐敘利亞大使館，保加利亞在敘利亞設有臨時代辦。



一名熟悉匈牙利政府情況的人士告訴法新社記者，匈牙利執政黨內不少人認為，今後與敘利亞總統巴沙爾接觸“不成問題”，只需要考慮“何時接觸”。



在智庫歐洲大西洋一體化和民主中心分析師達尼埃爾⋅鮑爾陶看來，匈牙利打算升級駐敘利亞外交使團級別或許是為了爭取更多商業機會。



鮑爾陶以伊拉克為例，說伊拉克戰爭結束以後，匈牙利是第一批重新開設駐伊拉克大使館的歐盟國家之一，隨後在埃爾比勒開設領事館。匈牙利石油和天然氣進出口公司在那座伊拉克北部城市設有辦事處。



來源：新華網