委內瑞拉宣布調查瓜伊多與境外犯罪團夥關聯

中評社北京9月15日電／委內瑞拉總檢察長辦公室13日宣布，將調查反對派要員、議會主席胡安⋅瓜伊多與哥倫比亞犯罪團夥之間的關聯。



委內瑞拉內政部長內斯托爾⋅雷韋羅爾當天發布瓜伊多與兩名哥倫比亞武裝人員的合影照片。瓜伊多否認關聯，聲稱不知道合影人員的身份。



【合影證據】



雷韋羅爾在委內瑞拉國家電視台發布兩張照片，顯示瓜伊多與哥倫比亞販毒團夥“拉斯特羅霍斯”兩名成員分別單獨合影。



他說，這些照片再次證明瓜伊多與發生在委內瑞拉的恐怖主義活動有關聯，當局會把照片作為證據移交總檢察長辦公室。



總檢察長辦公室晚些時候宣布啟動調查。委內瑞拉檢察機構先前對瓜伊多啟動涉嫌煽動暴力示威等多項調查。



“拉斯特羅霍斯”活躍區域包括哥倫比亞鄰近委內瑞拉的邊境地區。它的多名高層頭目2012年落網，團夥成員人數隨後銳減。委內瑞拉總統尼古拉斯⋅馬杜羅說，照片是瓜伊多關聯毒販“巨大醜聞”的證據。



合影據信今年2月拍攝。委內瑞拉法院當時禁止瓜伊多出境，但他秘密入境哥倫比亞，現身在這一鄰國舉行的一場音樂會。路透社報道，瓜伊多現身音樂會時的著裝與合影中著裝相同。



委內瑞拉官員指認瓜伊多在“拉斯特羅霍斯”幫助下入境哥倫比亞。哥倫比亞總統伊萬⋅杜克13日說哥方幫助促成瓜伊多入境，但沒有談及細節。



【否認關聯】



委內瑞拉與哥倫比亞關係今年以來陷入低谷。今年1月，瓜伊多宣布自己出任“臨時總統”，得到美國和哥倫比亞等國支持。美國以經濟制裁、外交孤立、軍事威脅等手段向委方施壓。委方2月為防止美方“援助”物資經由哥倫比亞入境，關閉與哥倫比亞交界地帶的3座大橋並宣布與哥倫比亞斷交。



哥倫比亞軍方將領路易斯⋅費爾南多⋅納瓦羅說，與瓜伊多合影的兩名男子是“拉斯特羅霍斯”成員，一人名為洛沃⋅金特羅，另一人是約翰⋅海羅⋅杜蘭。兩人都已落網。



納瓦羅不能確認委方所展示照片的拍攝地點和時間。



美聯社報道，金特羅與瓜伊多合影後不久在哥倫比亞自首；杜蘭在委內瑞拉與另一犯罪團夥衝突後受傷，逃亡途中被捕。



瓜伊多否認與哥倫比亞犯罪團夥有關聯，對兩人落網表示欣慰。他接受哥倫比亞媒體採訪時說：“我當時與很多人合影，不可能知道每一個要求合影的人是誰。”



美國國務院8月底在哥倫比亞首都波哥大開設委內瑞拉事務代表處，借助這個臨時“大使館”繼續支持委內瑞拉反對派奪權。馬杜羅政府指認哥倫比亞配合美國，謀劃對委內瑞拉發動襲擊。哥倫比亞政府否認這一說法。



來源：新華網