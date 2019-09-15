特朗普叫停和平談判，塔利班放狠話

RT報道截圖 圖片來源：環球網 中評社北京9月15日電／“塔利班在和平談判破裂後告訴RT，‘我們可以（再）與美國人戰鬥100年’。”今日俄羅斯（RT）電視台14日以此為題報道說，塔利班與美國的和談上周被華盛頓一方“扼殺”後，這個阿富汗武裝組織準備再與這場“強加”的衝突戰鬥100年。



據RT報道，上周，塔利班與美國間已經持續一年的和平談判進程，在正式簽署一項協議前被特朗普叫停。塔利班高級談判代表斯塔尼克扎伊（Sher Mohammad Abbas Stanikzai）告訴RT，（協議）草案甚至已由雙方草簽。



斯塔尼克扎伊表示，特朗普未能與他的前任巴拉克·奧巴馬區別開來。後者曾試圖與阿富汗武裝分子進行和平談判，但在最後一刻改變了路線。斯塔尼克扎伊同時對華盛頓承諾結束目前長達19年的“反叛亂”行動提出質疑，並誓言只要美國存在（於阿富汗），就會繼續戰鬥。“我們可以再戰鬥100年。”



斯塔尼克扎伊還稱，只有在正式簽署協議，美軍撤出阿富汗之後，塔利班才能解決與其他阿富汗各政治派別之間的分歧，包括美國支持的喀布爾政府。



不過，斯塔尼克扎伊也同時呼籲“阿富汗內部對話”以及“全面停火”。在這場RT的採訪中，斯塔尼克扎伊沒有排除通過和談解決衝突的可能性，“我們的立場是，除了談判以及除了談判桌上獲得和平之外，沒有解決衝突的方法。”“我們希望特朗普重新考慮他的聲明，回到雙方之前（談判時）的狀態。”



2001年，美國遭受“9·11”恐怖襲擊後發動阿富汗戰爭，推翻被美方認定庇護“基地”組織的塔利班政權。戰後阿富汗局勢持續動蕩。隨著塔利班近年來在阿富汗勢力不斷壯大，美國政府不得不選擇與其進行談判。自2018年10月起，美國政府開始與塔利班在卡塔爾首都多哈舉行和平談判。談判已進行9輪，最新一輪談判於本月1日結束，雙方達成協議草案。



特朗普本月7日晚在社交媒體上發文說，他原定於8日在戴維營分別與塔利班領導人和阿富汗總統舉行秘密會晤，但由於塔利班在喀布爾製造襲擊，造成包括1名美軍士兵在內的12人死亡，因此取消與塔利班領導人的會晤，並取消與塔利班之間的和談。特朗普本月9日還在白宮對媒體說，美國與阿富汗塔利班的和平談判“已死”。



作為對特朗普取消與塔利班領導人會面以及叫停雙方和平談判的回應，塔利班發言人穆賈希德8日在聲明中警告說：“雙方都在忙著準備聲明和簽署和平協議，但現在美國總統取消了和平對話……美國的聲譽將會受到影響，其反和平的立場將會在全世界曝光，生命和財產的損失將會加劇。”



當地時間11日，特朗普則在“9·11”恐怖襲擊事件18周年之際表示，美國比以往任何時候更加大力打擊在阿富汗的敵人。“過去4天，我們加大打擊敵人，以他們未曾經歷過的強度，這將繼續下去。”



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