中評鏡頭：游保定 嘗北方特色清真小吃

白家罩餅，寬面上搭配薄薄的牛肉（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月16日電（記者 郭至君）保定是我國的歷史文化名城，擁有很多古跡和秀麗的旅遊景點，以“保衛大都，安定天下”而得名，素有“北控三關，南達九省，畿輔重地，都南屏翰”之稱，並擁有很多傳統的風味小吃和各類土特產品。保定也是華北回族人民聚居地之一，自元末明初以來，保定回民就開始非常誠信地經營小吃，甚至有來自文安等地的回民加入進來，此後保定清真小吃愈益繁榮、知名。到了清末民初，保定更是北洋重鎮，達官顯貴、商賈、學生、駐軍眾多，保定回民則看准了這樣的市場，製作售賣有自己獨特風味的清真食品。筆者經過保定，就品嘗了大名鼎鼎的“二白”——白家罩餅和白運章包子。



白家罩餅是清真名吃代表之一。白家罩餅選料講究，選用內蒙古黃牛肉的中肋和牛腱子兩部，做工精細、火候恰當、肥而不膩、清香撲鼻、老少皆宜。牛肉罩餅始於清朝年間，相傳嘉慶皇帝南巡路過保定，聞異香而振神，問左右：“何物發此香？”左右答：“牛肉罩餅。”知府即將牛肉罩餅獻上，嘉慶甚喜，吃後稱讚：“色、香、味”三絕。從此，牛肉罩餅即成了歷任知府執行各路賓客的美食。白家罩餅由其祖上白絡春創辦，起初在本地的飯莊當學徒，出徒後又到石家莊中和軒飯莊積累經驗，後幾經周折，1923年來到山西太原開了一家飯莊，利用在中和軒飯莊學的牛肉罩餅技藝，結合自身感悟，專門經營“老白牛肉罩餅”。1977年，白桂森回到保定老家，在南河坡開了一個牛肉罩餅店，並在保定市工商局以“白家罩餅”為店名申請註冊，把罩餅生意在這裡經營了起來。



而白運章包子則是由回族面食廚師白運章創制。鮮牛肉澆餡，拌以多種調料、佐料、切碎擠幹的菜料，面粉作皮，包餡，蒸熟。皮薄、邊窄、餡大、油香、形美，隔皮見餡，由餡成丸，入口噴香。已有70餘年製作歷史。白運章包子用料講究，牛羊肉必須是鮮嫩的，專挑脊背肥瘦相宜的花羔肉，定點購用小磨香油，做法也獨具特色，包子皮選用優質面粉燙面制成。把包子拿起來一晃，成肉丸的包子餡能在里邊晃動，咬一口，沁人肺腑，吃起來可口不塞牙，流到碗里的餡液很快就定了一層油。味美適口，肥而不膩，吃後餘香久存不散。八九十年代，白運章包子鋪從開門到關門，忙得不可開交，跑堂的胳膊墊著布，一大摞盤子從手碼到脖子上，輪著座位送，一次一盤，吃完再給。1958年，在全國大中城市包子質量評比中，白運章包子與天津“狗不理”包子雙雙奪魁。



此外，馬家鹵煮雞、羊雜碎罩火燒、江米油酥炸糕、棋子燒餅等都能在保定吃到，這裡可謂是清真小吃的天堂。

