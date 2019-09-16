中評鏡頭：探訪滿城漢墓 珍稀國寶們的家

中華第一燈長信宮燈就出土於竇綰墓，是竇太后送給竇綰的禮物。（中評社 郭至君攝） 中評社北京9月16日電（記者 郭至君）“金縷玉衣”、“長信宮燈”、“錯金博山爐”……這些大名鼎鼎的國寶原來出土於同一個墓穴？沒錯，它們均出土於位於現在河北保定的滿城漢墓。



滿城漢墓是中國最大的崖墓，是西漢中山靖王劉勝及其妻竇綰之墓。劉勝墓全長約52米，最寬處約38米，最高處約7米，由墓道、車馬房、庫房、前堂和後室組成，竇綰墓和劉勝墓的形制大體相同。兩墓的墓室龐大，隨葬品豪華奢侈，共出土金器、銀器、銅器、鐵器、玉器、石器、陶器、漆器、絲織品等遺物1萬餘件，滿城漢墓的發掘為研究西漢時期的政治、經濟、軍事和文件科學技術提供了重要的實物資料，充分體現了古代中國勞動人民的勤勞和智慧。



西漢中山靖王劉勝是漢景帝劉啟的兒子，武帝劉徹的庶兄，他在景帝前元三年（公元前154年）被封為中山王，死於武帝元鼎四年(前113)二月，統治長達42年。中山國位於太行山東麓，大致包括今易水以南、滹沱河以北的地區，首府設在盧奴（今河北定州市）。西漢中山國有十代王，劉勝是第一代王。劉勝墓與竇綰墓均採用以山為陵的營建方式，墓道及墓室鑿山而成，呈弧形，形成了一座功能齊備的豪華地下宮殿。



眾所周知的是，劉勝和竇綰均以“金縷玉衣”下葬。漢代皇帝和貴族死後，由於等級不同，玉衣有金縷、銀縷、銅縷之分。“玉衣”是漢代皇帝和高級貴族死後的殮服。玉衣用玉片制成，玉片間以金絲編綴。（根據《後漢書 禮儀志》記載，皇帝的“玉衣”用金縷，諸侯王、列侯始封、貴人、公主用銀縷；大貴人、長公主用銅縷。劉勝是諸侯王，如按《後漢書》所載，只能使用“銀縷玉衣”，而實際出土的卻是“金縷玉衣”。古代統治者用玉衣作為葬服，從西漢一直延續到東漢末年，直到魏文帝曹丕下令禁止使用玉衣，說這純屬“愚俗所為也”。從此，這一葬服制度才消除了。劉勝金縷玉衣全長1.88米，用玉片2498片，金絲約1100克；竇綰玉衣全長1.72米，用玉片2160片，金絲約600克。據後考古專家推測，劉勝的身高達到了1米8，而竇綰的身高也有1.65米，足見漢代全盛時期的皇室貴族優越的基因和營養條件。這兩套完整的金縷玉衣葬服，是聞名中外的首次重大發現，是十分珍貴的歷史文物。



而“中華第一燈”——長信宮燈則出土於劉勝的夫人竇綰墓。外形是個宮女跪坐執燈的形象，燈高48厘米，通體鎏金，作宮女跪坐執燈狀，燈的各部分是分鑄而成，可以隨時拆卸，但是結合起來卻天衣無縫，構成了一個完美的整體。它的燈盤可以轉動，燈罩在圓形軌道內可以開合，所以就能根據需要調節光亮的大小和照射的方向。宮女的體內中空，燭火的煙滓可以通過宮女的右臂進入體內，使煙滓停滯在燈身中，用以保持室內的清潔。其科學性令人嘆為觀止。當這件文物在美國展出時，前國務卿基辛格連聲驚嘆：“中國人在兩千年前就有環保意識，中國了不起。”在2000多年前就能設計出如此精巧的物件，實乃驚世之作。此外，蟠龍紋銅壺、錯金博山爐、朱雀銜環杯都是在滿城漢墓出土的國寶級文物。



值得一提的是，滿城漢墓中的文物還創造多項全國之最：4枚金針、5枚銀針、“醫工盆”，以及小型銀漏鬥、銅藥匙、藥量、銅質外科手術刀等組成了迄今發掘出土的質地最好、時代最早、保存最完整的一整套西漢時期醫療器具；計時器銅漏壺是迄今出土的年代最早的一個古代天文學器物；一個由石磨和大型銅漏鬥組成的銅、石複合磨，是我國至今所見體積最大、時代最早、設計科學、構思奇妙的銅石複合糧食加工工具；500多件兵器中，有我國最早採用刃部淬火新工藝的鐵劍，而劉勝的鐵鎧甲，也是迄今考古發掘中所見到的保存最完整的西漢鐵甲；一件玻璃盤和兩件玻璃耳杯是迄今考古發現最早的國產玻璃容器。



聞名中外的滿城漢墓，位於河北保定滿城縣城西南1.5公里的陵山上，1968年，解放軍某部在此施工時偶然發現，經周恩來總理親自批示發掘，著名考古專家郭沫若先生蒞臨指導發掘工作。在這裡游覽一圈，會多次驚嘆於古人的智慧和西漢時期就有的許多的精巧工藝，為祖先的文明深深折服，不僅感嘆，果然是大漢時期的物阜民豐！

