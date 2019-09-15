第22屆中日青少年書畫音樂交流大會在港舉行

出席剪彩的嘉賓由左至右：吳於靜苗女士、陳志豪先生、阿部晃士先生、蘇永安先生、王琪先生、張蔓婷女士、劉婷小姐、蘇加欣小姐、唐皓旋小姐、李素莉女士。（來源：活動主辦方） 中評社香港9月15日電／中日兩國是一衣帶水的鄰邦，兩國關係歷經風雨，曲折前行，但和平友好始終是兩國人民的一致心聲。長期以來在兩國領導人和社會各界的共同努力下，中日關係重回正軌。雙方加強青少年交流將對促進兩國相互瞭解、築牢友好民意基礎產生積極和深遠的影響。青少年是國家和民族的希望，承載著中日關係的未來。中日兩國政府決定將2019年定為中日青少年交流促進年，並希望在未來五年內安排3萬名青少年實現交流互訪。希望兩國青少年志存高遠，承擔起責任與使命。



由九州日中文化協會主辦的中日青少年書畫音樂交流大會作為官方認定的交流專案之一，不知不覺已經來到了第二十二個年頭。思路文化傳播作為該大會港澳地區授權協辦機構，與香港藝術交流協會第二年攜手籌辦港澳深圳中日青少年書畫音樂交流大會書畫作品征集、選拔及優秀作品展覽，希望透過藝術及文化交流讓青少年體驗當地文化、宣揚和平精神，構建兩國青少年的友誼的橋梁。



大會在兩國共收到超過三萬件青少年繪畫及書法作品。香港區有85位獲“佳作賞”，其中7位獲大會冠名大獎。



港深澳區優秀書畫作品展覽開幕及頒獎儀式昨日下午于賽馬會創意藝術中心圓滿舉行。會場將一連兩日展出近百幅精彩的青少年兒童作品，現場有近二百位參加者，氣氛相當熱鬧。典禮非常很榮幸邀請了中華人民共和國外交部駐香港特別行政區特派員公署國際部主任王琪先生、兩岸和平發展聯合總會理事長蘇永安先生、香港青年聯會副主席劉婷小姐、香港青年服務領袖獎勵計劃主席陳志豪先生、香港青年藝術創作協會副主席蘇加欣小姐、香港創意藝術會幹事唐皓旋小姐、獅子會教育基金、獅子會青年交流基金董事李素莉女士、JTB（Hong Kong）Limited董事總經理阿部晃士先生、思路文化傳播執行董事吳於靜苗女士及香港藝術交流協會會長張蔓婷女士出席主禮剪彩及頒獎的環節。

