德法反對臉書加密貨幣Libra進入歐洲

中評社北京9月15日電／德國與法國財政部長13日在芬蘭首都赫爾辛基發表聯合聲明，重申貨幣主權重要性，反對美國社交媒體臉書公司計劃發行的加密數字貨幣Libra在歐洲推行。



德國聯邦副總理兼財政部長奧拉夫·肖爾茨和法國財政部長布魯諾·勒梅爾當天在此間舉行的歐元區財長會上接受媒體採訪時表示，兩國政府決心應對虛擬貨幣給金融安全、投資者保護、防範洗錢和資助恐怖主義等領域帶來的挑戰。



聲明說，兩國認為臉書公司Libra加密貨幣計劃未能對上述風險作出妥善應對。“我們認為貨幣權力屬於國家主權，不應由私人實體掌握。”



此外，兩國也承認，有必要提升現有國際支付體系的效率。



聲明說，在歐洲層面，兩國呼籲所有銀行共同努力改善歐洲支付系統，鼓勵歐洲各國央行加快推進公共數字貨幣解決方案事務方面的工作。



在本月初召開的歐洲中央銀行系統的一場會議上，歐洲央行執行委員會委員伊夫·默施也曾表示，Libra看似“迷人”，但並不可靠。它可能削弱歐洲央行對歐元的掌控，影響歐元區銀行流動性，進而危害貨幣政策傳導機制，還可能侵蝕歐元的國際地位。



臉書今年6月宣布將發行Libra，引發市場關於其可靠性、波動風險和數據安全等方面的熱議。



來源：新華網