吳釗燮：農業採購團訪美　採購金額37億美元

中評社台北9月15日電／為增進台美經貿關係，“外交部長”吳釗燮表示，今年赴美農業採購團預計將訂購價值37億美元的玉米、小麥、黃豆與肉製品，整體採購金額高於往年；他也強調洽簽台美雙邊貿易協定的重要。



媒體報道，在美中貿易衝突下，美國黃豆對中國出口量暴跌，供應商逐漸將價格推向近10年低點，美國農民難以獲利。不過，在美國宣布延後兩週對2500億美元的中國商品加徵關稅後，中國官方13日也宣布，支持相關企業從即日起，自美採購“一定數量”的黃豆、豬肉等農產品，並排除對上述採購加徵關稅。



有關台美經貿關係，吳釗燮11日接受中央社專訪時表示，政府一直持續強化台美之間的經貿關係。由美國商務部主辦的“選擇美國”（Select USA）投資高峰會，台灣去年與今年都是峰會的最大代表團。他說，派團參與這項活動，也有機會跟美國產業界、政府洽談如何增進台美之間的經貿關係或強化台灣在

美國的投資。



另外，台灣今年也會派出農業採購團赴美。吳釗燮表示，農業採購團對於玉米、小麥、黃豆、肉製品都會有不少的採購，估算應該會達到37億美元的採購量，“今年我們的量比以往還大”。



中央社報道，吳釗燮說，台灣向美採購農產品，除了有助台灣的經貿成長，另一方面也直接跟美國經貿關係產生連結，促進美國就業機會，是互惠的做法。



“外交部”指出，今年農產品貿易友好赴美採購團將分為“黃豆玉米”、“小麥”及“肉類”分團，預計2020年至2021年將向美國採購價值37億美元的農產品。今年因增加籌組肉類分團，所以預計採購的整體金額比以往更高；黃豆、玉米及小麥的預計採購量與2017年採購意向書大致相同。



“外交部”表示，農產品貿易友好赴美採購團於15日至27日訪問美國，並將與美國農畜產品協會簽署採購意向書；這是自1998年以來，台灣第13度籌組農訪團赴美。今年由“行政院”農業委員會副主委陳駿季擔任總團長。



根據規劃，訪團成員將先訪問華府，其後將分為“黃豆玉米”、“小麥”、“肉類”三個分團前往美國農業州，與地方政要及農業團體進行互動交流。“黃豆玉米”分團將訪問密西西比州、印第安納州、伊利諾州及內布拉斯加州；“小麥”分團將訪問奧克拉荷馬州、南達科他州及愛達荷州；“肉類”分團則將訪問堪薩斯州、科羅拉多州、懷俄明州及阿肯色州。



吳釗燮也表示，未來台美若要有更強大的經貿連結，進行雙邊貿易協定的協商就變成非常重要的事情。他強調，政府一定會採取保障農業成長、保障消費者安全方式，探討未來與美國經貿關係更進一步的成長。