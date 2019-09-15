參政議政搬進督查現場

中評社北京9月15日電／ 頭頂烈日步履匆匆，只為趕路程多看幾家企業了解發展瓶頸；明察暗訪夜以繼日，但求盡可能反映人民群眾迫切關心的願望和訴求；共商共議出謀劃策，期望憑借專業素養推動問題妥善解決……國務院第六次大督查繼續堅持“開門搞督查”，邀請部分全國人大代表、全國政協委員加入16個督查組參加實地督查。



連日來，代表委員俯身深入一線，傾聽民意民情，積極履職盡責，問診政策效能，他們將參政議政搬進督查現場，增強了督查隊伍的力量，更提亮了督查結果的成色。



既俯下身子抓問題，又深挖根源探亮點



9月7日一大早，督查組成員、全國人大代表楊善竑就與其他成員打車趕往四川成都巴蜀職業技能培訓學校。這是一家民辦培訓學校，3個月前剛拿下政府的失業培訓補貼項目招標。



“錢花沒花到實處？辦學有啥難題？開班情況如何？”仔細詢問校方後，楊善竑了解到，目前一些民辦培訓學校還面臨前期準備、投入和溝通成本較高等諸多問題，“這是督查中發現的新問題，要整理成文，幫助改進有關工作。”



胸中有關切，足下可生風。國務院第六次大督查開展以來，代表委員們不畏艱苦，紛紛沉到一線，扎根基層，坐在石凳上，與農民工拉家常、話就業狀況；走在工廠裡，跟企業家聊稅費、談營商環境；步入實驗室，和科學家論創新、問成果轉化，他們查到了問題，給出判斷開出藥方，也發現了亮點，總結經驗積極推廣。



挖根源，查症結。督查組成員、全國政協委員朱程清在了解到山東農機製造領域創新力度不足後，一竿子插到底，先後赴濟南、濰坊、青島等城市，走訪山東省農業機械科學研究院和部分農業機械製造企業，與企業負責人和一線科研人員進行一對一訪談，理清科研人員管理和成果轉化方面的相關情況，詳細剖析創新制約因素。



探亮點，謀推廣。督查組成員、全國政協委員樊傑通過查閱數據，分析江西近幾年經濟增速持續高於全國平均水平，江西創新驅動戰略可能會對欠發達地區具有推廣意義。於是，便與其他成員頂著烈日深入贛州多家企業，收集整理他們在創新發展上的經驗做法。



“這幾天我都是一路小跑過來的，不只是身體在跑，更是頭腦在跑！天剛亮就外出調研座談，已夜半還在開會交流。”在督查組成員、全國政協委員張萍看來，只有深入一線，才能更直觀地反映人民群眾真正關心的問題，了解市場主體在發展過程中的痛點和堵點，為他們排憂解難，讓政策落地生根。



深耕專業領域解矛盾，綜合過往經驗提建議



“有線索反映，婺源存在國道兩側違章違規建設房屋、影響行車安全和道路安全的問題。”在一次碰頭會上，有督查組成員拋出這樣一條督查線索。



“這條線索只是基於公路交通部門相關法規做出的，但目前我國各部門法規之間還存在一些衝突，要先掌握這些建築物是否符合城市和土地利用規劃等，再分析孰對孰錯，這樣督查結論才能準確、整改方向才對頭。”會上，連續四屆參與國家規劃專家委員會工作的樊傑基於自身專業判斷，立馬向督查組給出建議。



事實上，在督查組全面調查後，果真存在此類情況，由此督查從一條整改違建的小線索，上升到一個優化制度的大改革，牽出如何實現城市空間治理體系中多規合一的重要議題。



參加大督查的代表委員雖來自各行各業，卻是不同領域的“內行人”。他們憑借扎實的專業知識、務實的工作作風和深厚的議政經歷，為提升督查工作成效注入了強勁動力。



——把對專業領域的深耕厚植應用在問題分析上。“我就是科研單位的，別人碰到的問題，我們肯定也遇到過。特別是在一些政策環節，體會更深，能跟科研人員對上話。”剛結束當晚的碰頭會，督查組成員、全國政協委員高銘繼續與專題組成員展開討論。成果轉化為何不暢、人才評價痛點在哪、政策如何形成合力……作為科技領域專家，她在許多問題上提出真知灼見，推動督查工作進展。



有某高職院校學生反映學校存在亂收費現象時，作為職業教育的行家裡手，督查組成員、全國人大代表楊德芹了解詳細情況後，立即提出相關意見，並理出相關依據。



——把對過往調研的綜合認識運用到建議總結中。督查組成員、全國人大代表李東艶是一名高校學科建設管理部門負責人，長期專注於科研成果轉化問題。在了解到山西太原部分高校科研成果轉化慢的線索後，她先後兩次與太原理工大學的一線科研人員和項目合作方陽煤集團有關負責人一對一訪談。綜合分析問題並結合調研經驗，從強化成果轉化隊伍、優化國企決策流程等方面提出針對性政策建議。



向社會傳遞督查形象，為更好履職奠定基礎



“從最基層到大督查，一路走來思緒萬千，人民群眾關心什麼問題，督查組成員就深入基層了解調查，大督查已成為治理能力提升的重要渠道。”臨近督查尾聲，張萍在督查工作群中發來一段長長的文字，分享她首次參加大督查的感受。



10天的督查，給她留下許多難忘而珍貴的記憶：“自己去跑了幾個政務服務大廳，看到幹部作風從根本上有了好轉，愉悅的體驗體現在老百姓的笑臉上。”“明察暗訪反饋督查結果後，地方第一時間落實整改，真心為大督查點贊！”



親身體驗，讓代表委員距離基層更近，更好體認督查工作。



“以前以為被督查的‘怕’督查，甚至‘拒’督查、‘防’督查，實地看後發現許多地方政府和企業主動‘迎’督查，接受督查檢驗。”樊傑直言，大督查已成為聯通上下、共謀發展的直通車、快捷道。



連日來，李東艶深深感嘆督查的廣度、深度和精度。“督查組在創新驅動、穩定和擴大就業等方面發現了不少亟待解決的問題，提出整改建議後，許多地方虛心接受、立行立改，解決了群眾反映的問題，提升了政府公信力。”



參與督查，為代表委員體察民意提供平台，提升履職盡責能力。



“暗訪了5個職業培訓點，聽了兩場就業座談會，這次大督查讓我對如何推動職業技能培訓有了許多新想法。”楊善竑認為，大督查是對代表委員履職盡責能力和態度的檢驗。通過大督查，能更好地掌握社情民意，促進議政建言，回應百姓期待。



“平時更多精力投入到醫療衛生領域中，大督查讓我更系統地了解減稅降費、創新驅動發展等方面的方針政策和落實情況。”督查組成員、全國人大代表周海波說，通過大督查，分析和推動解決實際問題的能力得到了更大提升，將增強履職能力，更好擔當盡責。



來源：人民網