商務部：1—8月全國實際使用外資穩定增長

商務部（新華網 資料圖） 中評社北京9月15日電／商務部新聞發言人高峰日前介紹，今年1—8月，全國實際使用外資穩定增長，全國新設立外商投資企業27704家，實際使用外資6040.4億元人民幣，同比增長6.9%。



高技術產業吸收外資保持較高增長勢頭。1—8月，製造業實際使用外資1707.2億元人民幣；服務業實際使用外資4252.3億元人民幣，同比增長11.2%，高技術產業實際使用外資1748億元人民幣，同比增長39.3%，占比達28.9%。高技術製造業實際使用外資665.2億元人民幣，同比增長16.4%。其中，醫藥製造業、電子及通信設備製造業實際使用外資同比分別增長48.6%和20.1%。高技術服務業實際使用外資1082.8億元人民幣，同比增長58.4%。其中，信息服務、研發與設計服務、科技成果轉化服務業實際使用外資同比分別增長46.4%、54.4%和74.6%。



東部、西部地區、自貿試驗區吸收外資穩步增長。東部、西部地區實際使用外資同比分別增長6.9%和15.8%，自貿試驗區實際使用外資866億元人民幣，同比增長23.3%，占比為14.3%。



主要投資來源地投資保持穩定，其中日本、韓國、新加坡、荷蘭、法國投資同比分別增長10.6%、45.3%、17.1%、13.3%和14.5%；“一帶一路”沿線國家、東盟實際投入外資金額同比分別增長6.3%和7.7%。



來源：人民網