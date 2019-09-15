國慶閱兵14日至16日進行第二次全流程演練

在首次聯合演練時，閱兵沿線不少商場提前打烊。圖片來源：文匯報 中評社北京9月15日電／9月14日至16日，國慶70周年慶祝活動第二次全流程演練將在天安門地區及長安街沿線舉行。根據北京市公安局公安交通管理局發佈的通告，從13日晚23時起，對天安門地區及相關道路將分時、分段採取交通管制措施。同時，中國國家博物館、故宮等閱兵沿線14日下午也將配合閱兵演練提前“打烊”。



北京市公安局通告顯示，部分交通管制路段集中在天安門廣場附近，9月14日10時至15日演練活動結束，天安門廣場東側路、西側路，人民大會堂南側路，除持有演練活動專用證件的車輛和人員外，禁止其他車輛和行人通行。北京公交也發佈通告稱，9月13日23時至9月15日6時40分，202條線路在交通管制期間將調整運營安排。



根據第二次演練統一部署安排，天安門廣場於9月14日、15日暫停開放；9月16日上午10時，將根據廣場實際情況恢復開放。與天安門廣場緊鄰的國博、故宮也發佈了上述時間段內暫時閉館的公告。



值得一提的是，記者此前在國慶閱兵首次聯合演練沿線看到，有兩輛4K信號傳輸車在現場進行測試，4K超高清畫質更為清晰自然逼真，圖像清晰度和色彩亮度堪比影院。4K信號傳輸車亮相閱兵演練沿線，預示5G＋4K直播有望在2019年春晚、全國兩會之後，第三次在大型活動中一顯身手。



來源：文匯報