自稱綠巨人浩克　英相：束縛再緊都會率英脫歐

中評社香港9月15日電／英國首相約翰遜今晚接受報紙專訪時，將自己比喻為難駕馭的漫畫角色“綠巨人浩克”，強調他下定決心在10月31日率英國脫離歐洲聯盟。



“週日郵報”報道，有關國會日前表決命令他延後脫歐，而非在無條件情況下硬脫歐，用以減緩經濟衝擊，約翰遜表示，他會找到方法規避國會的決定。



報道引述約翰遜的話說：“浩克愈火大，就愈力大無窮。”他說：“浩克總能脫身，無論被束縛得多緊，這也就是這個國家的現況。我們將在10月31日脫身。”



路透社報道，英國國會先前已再三否決前任首相特雷莎·梅與歐盟達成的分手草案，這個月又否決在無協議下硬脫歐，惹惱3年多前在公投中要求脫歐的英國民眾。



約翰遜告訴“週日郵報”，從現在到10月17日歐盟各國領袖舉行英國脫歐前最後一場峰會這段期間，還有很多工作要做。“但我將出席峰會，也將取得協議。我很有信心。如果無法取得協議，我們將在10月31日脫歐。”



法新社報道，約翰遜希望重新協商特雷莎·梅-歐盟協議草案中的部分條件，但歐盟領袖堅持這已經是他們所能提供最好方案。



主要癥結在於所謂的邊境保障措施，這個讓英國與愛爾蘭邊境保持開放的計劃，會讓英國於脫歐後仍受限於歐盟貿易規範。



中央社援引報道，約翰遜說：“我接掌首相職的時候，大家都說絕對不可能更改退出協議。”他說：“他們已經展開動作，各位知道嗎，在北愛爾蘭邊界問題上，我們有非常非常好的對話。” “已經取得很大的進展。” 約翰遜重申，他“無論如何都不會”延後英國脫歐的期限。