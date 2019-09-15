點新聞嚴正抗議　fb三日兩打壓

《點新聞》嚴正抗議fb無理打壓。網上截圖（圖片來源：文匯報） 中評社香港9月15日電／香港擾攘數月，惟縱暴派和暴徒“文宣組”針對政府、警方、愛國愛港人士的謠言漫天飛舞，即使事實已作出響亮回應，但那些惡意傳播相關謠言的賬號、內容統統毫髮無損，在社交平台繼續發揮“謠言的力量”，美國社交網絡公司facebook就是其中一個重要的謠言散播基地。



惟對謠言心慈手軟的facebook，卻對在特區政府新聞處正式註冊的新聞機構《點新聞》屢屢動手，不僅拒絕通過該賬號媒體認證，更在三日之內相繼封號和無理由“剷除”頁面。《點新聞》編輯部昨日發表嚴正聲明，指合法權益和新聞及言論自由受到嚴重損害，要求臉書公司詳細交代封禁原因，解除雙重標準下的處理結果，對facebook公然打壓新聞自由、對正義理性之聲採取滅聲的行徑表示強烈憤慨，並提出嚴正抗議。



香港媒體《點新聞》於今年4月在特區政府新聞處正式註冊成為新聞機構，在最近香港暴力衝突事件頻發的三個月中，擔當愛港護港的先鋒力量，為讀者帶來真實可靠的新聞內容，支持警方嚴正執法、支持恢復社會秩序，惟其報道內容與縱暴派和暴徒的立場相左，對縱暴派和暴徒繼續發起暴力衝突不利，於是遭到惡意投訴。



揭露真相報道遭惡意舉報



本月11日前夕，包括有視頻的暴徒豬隊友自爆收錢扮記者；二度加工的真人真事：媽媽勸阻兒子參加暴動，大巴摑醒獲讚；源自新聞報章黑衣女親述的色狼藉“義載”獵艷；以及根據行政會議成員羅范椒芬公開言論而提醒網民小心看管子女的海報等新聞被惡意舉報，facebook採取刪帖行動，但經過申訴，facebook接受申訴理由，相關帖文被成功恢復。



不料，本月11日美國遭恐怖襲擊紀念日當日下午，《點新聞》突然又因“多次反復被惡意投訴”而被facebook封號，經重新申訴後，賬號於翌日上午恢復。正當以為《點新聞》facebook平台正常運營之際，突然在前日中國中秋佳節當晚，《點新聞》facebook直接遭到“剷除”，專頁全部內容被徹底刪除，惟這次facebook方面並未解釋任何原因，《點新聞》查詢原因，直至截稿仍未有收到回覆。



在第一次被封號之後，《點新聞》曾立即向facebook平台申請媒體認證，並提供在香港特區政府新聞處正式註冊的證明文件，惟昨日早上才接獲回覆，且被拒絕認證申請。



據了解，在賬號遭到“剷除”之後，《點新聞》收到大量讀者郵件要求重啟平台，於是《點新聞》決定於昨日中午在facebook建立新賬號，繼續為讀者帶來可靠消息。半日未到，就收到近2，000的點讚和推薦頁面，不過，facebook於昨日傍晚又再次出手，聲稱相關頁面獲得推薦的數量“不同尋常”，故要停止推薦功能兩周。不過，即便如此，截至昨晚11點30分，亦已達到逾4，500人讚好及近5，500個用戶追蹤。



點新聞保留法律追究權利



《點新聞》編輯部昨日發表嚴正聲明，指作為在香港特區政府新聞處正式註冊的新聞機構，近期屢遭facebook封號，合法權益和新聞及言論自由受到嚴重損害。對facebook公然打壓新聞自由、對正義理性之聲採取滅聲的行徑表示強烈憤慨，並提出嚴正抗議！並將保留以法律手段追索損失、維護自身權益及新聞自由的權利。



《點新聞》要求facebook詳細交代封禁原因，解除這種雙重標準下的處理結果，同時檢討和修改有關條款，以免讓惡意水軍和黑客得逞。



《點新聞》強調，真理愈辯愈明，公道自在人心。輿論場上的交鋒，在整個本港新聞業界早已是司空見慣的景象。點新聞刊出的新聞稿件和新聞視頻被臉書以行政手段直接干預，已經嚴重地踐踏了本港新聞自由和法治精神的核心價值。



《點新聞》重申，發揮輿論“第四權”的監督作用是《點新聞》堅守的社會價值，而報道真相是《點新聞》唯一堅持不懈的工作目標。《點新聞》質問facebook是否企圖將正義之聲直接消滅，以達到幫亂港分子暴力活動保駕護航、為“顏色革命”推波助瀾的目的，並要求facebook交代和亂港分子究竟是何關係。



來源：文匯報