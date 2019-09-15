新華時評：央行“放水”恐難紓歐元區之困

中評社香港9月15日電／降息加購債，歐洲中央銀行日前祭出新一輪超寬鬆貨幣政策，意圖為不景氣的歐元區經濟注入“強心劑”，但恐獨木難支，收效難及預期。



新華社今天發表國際時評說，歐洲央行此次時隔3年半再度下調關鍵利率，讓歐元區在負利率泥潭中越陷越深，並時隔8個月重啟資產購買計劃，讓量化寬鬆回歸。從預期效果看，兩者叠加，再輔以前瞻性指引、長期再融資操作等，有望給歐元區提供更多流動性，進一步壓低融資成本，促進居民家庭借貸。然而，當前歐元區經濟的症結並非流動性不足，也非企業和個人的融資成本問題，而是國際貿易低迷與製造業萎縮。因此，歐洲央行開出的“放水”藥方最多只能暫時鎮痛，無助從根本上消除頑疾。



歐盟委員會認為，全球製造業周期尚未觸底，貿易和投資前景繼續受到保護主義和不確定性的影響。雖然就業市場仍是歐元區經濟“亮點”，但外需和製造業疲軟可能蔓延至服務業並抑制就業增加，進而影響居民收入和私人消費。



在貿易衝突不斷、英國“脫歐”等不確定性有增無減的背景下，歐洲央行日前宣布下調今明兩年歐元區經濟增長預期，並全線下調2019年至2021年的通脹預期。



這意味著，歐元區經濟的現實比預想更糟糕，短期內似乎也看不到曙光。2012年7月，歐洲央行行長德拉吉的一句“不惜一切代價救歐元”曾於崩潰邊緣拯救歐元區。時過境遷，面對經濟再次滑向衰退邊緣，歐洲央行卻有一些力不從心的無奈。