聯合早報：印尼必須加大力度管控煙霾

中評社香港9月15日電／過去幾個星期來，印度尼西亞出現的林火火點越來越多，跨境煙霾問題也有隨之惡化的趨勢。新加坡聯合早報14日社論說，我國的情況截至目前為止還沒有達到不健康的水平，但空氣污染指數也已逼近101點的不健康範圍。

我國環境局前天已發出預警，接下來幾天雖然可能會有陣雨，但從東南方和南方吹來的風，將把蘇門答臘和加里曼丹的煙霧吹來，使煙霾情況惡化。我國空氣質量可能從“適中”變成“不健康”水平。當局因此籲請公眾，到戶外活動，可先參考一小時PM2.5指數，了解空氣質量。



社論說，毫無疑問，煙霾情況一旦惡化，國人的生活作息和健康都將和前幾年那樣蒙受惡劣影響。那時，我們被逼採取種種防禦措施，如戴口罩，盡量減少戶外活動，一些人則抵制涉及燒芭的種植業者的產品，希望以市場力量還擊罪魁禍首。但總得來說，成效還是不盡如人意，畢竟煙霾來自境外，不是我們控制得了的。



煙霾的危害性是多方面的，就健康與生活作息而言，首當其衝，受害最大的其實就是印尼本身的國民。比方在廖內省，林火引發的有毒煙霾越來越濃，已迫使當局下令數千所學校停課，讓孩童減少外出，以防健康受危害。據報道，該省有近30萬人患上呼吸道疾病。而煙霾的跨境影響，則是新加坡、馬來西亞以及文萊這三個印尼鄰邦都能深切感受的。如西馬半島的雪蘭莪及彭亨，日前就因煙霾情況惡化，造成45所中小學必須停課。在東馬的砂拉越日前也因空污指數達到200點而宣布409所中小學停課，受影響學生人數高達15萬多人。怡保機場昨天一些班機的降落甚至受阻。



多個星期來，煙霾嚴重影響馬來西亞，日前還引起兩國部長的隔空過招。馬方向印方提出外交照會，要求加大力度撲滅林火，印方官員則一度否認煙霾來自印尼。但是，事實勝於雄辯，根據總部設立在我國的亞細安氣象中心的聲明，數據顯示煙霾確實是來自蘇門答臘和加里曼丹。這兩地的火點如今已達到1000多個。