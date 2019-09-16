中評專訪：韓專家深談美朝關係

韓國統一研究院統一政策研究室高級研究委員朴鍾喆博士（中評社 張爽攝） 中評社北京9月16日電（記者 郭至君 崔銀珍 張爽）中評社日前在第八屆首爾防務對話期間專訪了韓國統一研究院統一政策研究室高級研究委員朴鍾喆博士，就美朝關係、半島無核化進程、中美貿易戰對韓國的影響以及日韓目前之間的摩擦糾紛等熱點問題進行了回應。朴鐘喆博士稱，第四次朝美元首峰會也有可能在今年實現。以下是專訪全文：



中評社記者：美國和朝鮮兩方對於棄核的步驟一直有不同的定義，雙方無法建立起真正的戰略互信，您認為美朝之間應該如何更加有效的溝通？



朴鐘喆：事實上，針對朝鮮核問題的具體解決方案，希望完全解決的美國的立場與希望通過補償措施，特別是解除對朝制裁的朝鮮的立場之間存在著對立，而在河內會以上也沒有取得進展。6月30日，特朗普總統與金正恩委員長在板門店會面。這種美朝間的會談與其說是正式的，不如說是象徵性的。這在國際關係上是史無前例的，相比之前的訪問，並沒有事先的訪問或是提前商議等外交準備。特朗普總統提及2~3周以後將會有實務協商，所以外界預測美朝間的後續會談，但與預期相反，已經過了兩個月，事實上，實務協商持續延期。但是9月9日朝鮮外務省副相崔善姬表示“9月下旬會進行實務協商”，美國也表示會持續重啟對話，朝美對話有可能實現。



直到現在，美朝會談採取Top-down方式，那就是在特朗普總統與金正恩委員長的相互信賴與尊重的基礎上，經過多次的互相傳遞親筆書信的方式來維持對話的動力。問題就在於，所有的具體的問題並不能由兩位首腦來協商，所以，事先需要進行實務協商，但這方面的工作並沒有落實好。應該盡早開始實務協商來商討河內會議以後的折衷方案，但這並不是容易的事。朝鮮在實務協商之前要求的是，首先，美國的相應措施。從朝鮮的立場上來看，已經終止了核導彈的發射，並且廢棄了豐溪里核試驗場，但並沒有與此相應的美國的立場轉換措施。而且，協商對方之一的蓬佩奧美國國務長官以及約翰博爾頓國家安保輔佐官等美國國內強硬派的立場使得朝鮮相當地不滿，朝鮮要求改變這一立場。



幾天前，特朗普總統提及現在美朝之間通過在板門店開設熱線，並進行了200回左右的聯繫，這將會給美朝間的協商帶來極大的動力。(上次的板門店會談也會再特朗普總統提議十分鐘之內接到朝鮮方面的聯繫而促成的。可能，這也是通過這個熱線來實現的。) 事實上，聯絡的頻道已經構成，只是針對實務協商的折衷案起草，美朝之間將持續地角力。

