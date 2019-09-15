也門胡塞武裝襲擊沙特石油設施

中評社北京9月15日電／也門胡塞武裝14日證實，這一反政府武裝當天清晨動用無人駕駛飛機襲擊沙特阿拉伯境內一家煉油廠和一座油田。



沙特內政部說，襲擊觸發煉油廠大火，火勢已得到控制。



沙特當天持續出口原油。暫時不清楚襲擊對煉油廠和油田造成的損失。



胡塞再襲油田



胡塞武裝發言人葉海亞·薩裡14日經由這一組織運營的馬西拉電視台發表簡短講話，證實胡塞武裝動用10架無人機襲擊沙特境內布蓋格煉油廠和胡賴斯地區一處油田。



布蓋格煉油廠位於沙特首都利雅得東北方向大約330公里處，由油氣巨頭沙特阿美公司運營。按照這家國有企業的說法，布蓋格煉油廠是“世界最大的原油淨化工廠”，處理原油能力達每天700萬桶。



胡賴斯位於布蓋格煉油廠西南方向大約190公里處。遇襲油田是沙特第二大油田，日均原油產量100萬桶。按照阿美公司的說法，這座油田原油儲量超過200億桶。



胡塞武裝近期多次針對沙特石油設施發動襲擊。這一武裝8月襲擊靠近阿拉伯聯合酋長國邊境的謝拜油田、5月襲擊兩座泵油站。上述襲擊觸發大火，沒有影響原油生產。



薩裡說，沙特如果繼續介入也門戰事，這一武裝對沙特的襲擊將更加猛烈。“沙特政府的唯一選擇是停止攻擊我們。”



沙特、阿聯酋等國家2015年3月針對胡塞武裝發起代號為“果斷風暴”的軍事行動，戰事持續至今。