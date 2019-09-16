社評：郭參選對韓國瑜選情有無致命影響？

中評社台北9月16日電（評論員 林淑玲）中國國民黨前主席連戰、現任主席吳敦義及馬英九等31人，9月12日連署刊登“團結、奮鬥、救“中華民國”聲明，呼籲郭台銘與高雄市長韓國瑜在2020大選合作。郭台銘一怒之下當天退出國民黨。近年不常露面的連戰串聯這份聲明頗不尋常，但若從他是台灣“三足鼎立”大選第一位受害者的角度來解讀，不難理解連戰、連勝文父子近來頻親上火線力促整合、批判柯文哲所透露的焦慮。



連家兩代過去20年內參與三場大型選舉皆失利，這次的郭柯結盟進軍2020之於連戰，挑起了2000年大選落敗的痛；之於連勝文則是2014年台北市長選舉被綠白結盟的柯文哲擊敗的怨。連家父子對2020大選的變局應是刻骨銘心，兩人火氣久久不能平息。



連戰首次參選的2000大選，藍軍分裂，民進黨陳水扁以39.3%勝選，脫離國民黨以無黨籍參選的宋楚瑜36.8%第二，代表國民黨參選的連戰落到第三只拿到23.1%，藍軍無法整合讓國民黨失去江山。4年之後，2004連戰、宋楚瑜搭檔參選，藍軍記取教訓整合，各方原本一面倒的看好，未料在投票前一天發生319槍擊案，陳水扁中彈選情大逆轉，最後扁得票率50.11%，連49.89%，扁以贏不到3萬票當選，連戰與大位絕緣。10年之後，2014連勝文參選台北市長，原本是綠營分裂的格局，後來綠白順利整合硬是逼退了連勝文。



郭台銘與連戰私交甚佳，連戰幾次訪陸見大陸領導人，郭台銘都是訪問團班底。連戰串聯的大老連署基本以連家軍為主，裡面有許多郭的好友，惹得霸氣郭董在912聲明刊出當天就氣到退黨，退黨聲明還直指不少連署人“人在曹營心在漢”。由此可見，主導連署聲明的連戰對藍軍分裂何其憂心，才會親上火線把一干好友們都拉出來連署。



郭台銘參選對韓國瑜選情有無致命影響？在國民黨內存在兩種看法，只是促團結仍是黨內主旋律，認為郭參選對韓未必不好的人也不敢過度張揚，免得被認為是在挺郭。



2020大選，究竟會不會重演2000大選局面？最近政壇很多人討論。



實際上這結構不盡相同。2000年扁宋連的三足鼎立是一綠二藍，宋楚瑜因不滿李登輝打壓憤而脫離國民黨參選，連宋爭食藍軍票源，純屬黨內互打。儘管當時台灣政治版圖是藍大於綠，藍分裂的結果便保送陳水扁，事後藍軍看到連宋票數相加遠大於扁，徒呼負負也無可奈何。



但2020選舉，郭台銘與柯文哲的組合，既裂解藍也裂解綠，到目前為止只能說，郭參選影響藍的多，柯參選影響綠的大，仍無法精準預估，郭柯連盟對哪方衝擊大。尤其，最近多數民調都顯示，在藍綠對決的情況下蔡英文領先韓國瑜，郭參選形成三足鼎立挑起變局對蔡未必好，對韓未必不好。



三家競逐的選舉是數學問題。民進黨2018縣市長選舉總得票率39.16%、2000年大選民進黨陳水扁得票率39.3%、2008大選謝長廷得票率41.55%，這三個數字都可視為民進黨底部，如果郭柯結盟推郭台銘參選，能拉走多少綠營選票有待精算。觀察點不外二點，柯文哲涉入程度有多深，柯是否擔任副手？柯有沒有在郭參選記者會或登記時為郭站台？柯為郭的助力是否夠力？柯涉入愈深，愈有助郭拉到民進黨的票。二，台灣民眾黨不分區“立委”提名人選，偏藍或偏綠？若柯能從綠營挖到具號召力人選，對民進黨殺傷力愈大。



2018縣市長選舉39%得票率應是民進黨近期底部，明年大選雖有香港事件、行政資源等可為綠營加分，但憂心兩岸關係惡化、經濟選民也會扣分，加加減減仍在39%上下浮動。國民黨這幾年的底部則是2016大選朱立倫得票率31.04%，在多項內外部因素下，若藍綠對決，藍軍絕對不是像 2000那種躺著選都上的時代。國民黨訴求團結的說法，應是要看分裂出來的人是誰，是用什麼方式打選戰？在大數據、民調領引風騷後，國民黨大老的影響有多大？所謂郭台銘出來等於保送蔡英文的說法是否成立？有待驗證。

