林瑤農手工琉璃玻璃展 台灣藝術研究院舉行

＂招財聚福＂雞象徵起家，福氣圓滿招財 中評社高雄9月15日電（作者 阮馨巧）玻璃老頑童林瑤農手工琉璃玻璃藝術展，即日起在台灣藝術研究院舉辦展覽，為南台灣粉絲帶來前所未有的玻璃工藝之美。



玻璃老頑童林瑤農大師，出身於台灣，投入琉璃玻璃行業至今四十年，曾在海外從事規格化的玻璃生產，回台後全心投入琉璃玻璃創作，為永續傳承台灣傳統玻璃工藝技術，特別邀請已退休和轉職的老師傅們一同創作，要將傳統玻璃文化最初的感動世世代代的傳承下去。



近年來，林大師的作品揚名四海、屢獲國際肯定，曾獲＂海峽兩岸文化產業中華工藝精品奬＂金奬、＂中國工藝美術大師作品暨國際藝術精品博覽會＂金奬、＂中國徐州工藝博覽會精品奬＂金奬、＂山西太原文博會神工盃＂金奬，不僅獲獎無數還受邀至海內外展出，新竹縣美術館、蕭如松藝術園區、台中文創園區、中日玻璃藝術文創交流展、福建福州海峽民間藝術館展出。這也讓收藏林瑤農大師作品的粉絲從台灣延伸至海外，每次只要林瑤農大師作品一開展必定吸引各地粉絲前來朝聖。



林瑤農大師熱愛手工琉璃玻璃創作，他曾多次到歐洲學習西方工藝技法，獨創出兼具中西文化元素的“坩堝工法”，呈現出具台灣本土風味又獨樹一格的手工琉璃玻璃藝術創作。“甕口玻璃”就是坩堝工法的極致表現，將坩鍋包圍在大窯爐周邊，玻璃原料倒進坩鍋中，以攝氏1300度左右的高溫玻璃燒熔一整個晚上，再從坩鍋中將融熔完成的高溫玻璃膏挖出來加工成型，挖出的玻璃需控制在一定溫度內才能塑型，溫度太高會太軟無法成型，過低太硬會脆裂或皺褶，無論夏天或冬天在其創作與時間競爭是無法避免的，這就是“甕口玻璃”令人生畏、退避不前的主因。



林瑤農大師最擅長的台灣野生動物作品，貓頭鷹、錦鯉、雞等，還有“甕口玻璃”的代表作“聚寶瓶”，以其獨門的“坩堝工法”，運用五行生剋的傳統東方文化，匯集東、西、南、北、中央各方位和八方財氣於瓶中，並手拉吉祥圖騰，完美呈現集運聚財、多進少出，耀眼蘊含於寶瓶的象徵。其瓶口縮口工法更是聚寶盆的最大亮點，此技法融合五行，更突破現今手工玻璃技法的極限，成為海內外收藏家爭相收藏的作品。



