《求是》雜誌發表習近平文章

中評社北京9月15日電／新華社報道，9月16日出版的第18期《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《在慶祝全國人民代表大會成立六十週年大會上的講話》。



文章強調，人民代表大會制度是中國特色社會主義制度的重要組成部分，也是支撐中國國家治理體系和治理能力的根本政治制度。新形勢下，我們要高舉人民民主的旗幟，毫不動搖堅持人民代表大會制度，也要與時俱進完善人民代表大會制度，堅定不移走中國特色社會主義政治發展道路，繼續推進社會主義民主政治建設、發展社會主義政治文明。



文章指出，在中國建立什麼樣的政治制度，是近代以後中國人民面臨的一個歷史性課題。新中國的誕生，為中國人民把實行人民代表大會制度這一構想付諸實踐奠定了前提、創造了條件。在中國實行人民代表大會制度，是中國人民在人類政治制度史上的偉大創造，是深刻總結近代以後中國政治生活慘痛教訓得出的基本結論，是中國社會100多年激越變革、激蕩發展的歷史結果，是中國人民翻身作主、掌握自己命運的必然選擇。



文章指出，在中國，發展社會主義民主政治，保證人民當家作主，保證國家政治生活既充滿活力又安定有序，關鍵是要堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一。人民代表大會制度是堅持黨的領導、人民當家作主、依法治國有機統一的根本制度安排。堅持和完善人民代表大會制度，必須毫不動搖堅持中國共產黨的領導，必須保證和發展人民當家作主，必須全面推進依法治國，必須堅持民主集中制。要加強和改進立法工作，加強和改進法律實施工作，加強和改進監督工作，加強同人大代表和人民群眾的聯繫，加強和改進人大工作。



文章指出，設計和發展國家政治制度，必須注重歷史和現實、理論和實踐、形式和內容有機統一。我們需要借鑒國外政治文明有益成果，但絕不能放棄中國政治制度的根本。中國特色社會主義政治制度之所以行得通、有生命力、有效率，就是因為它是從中國的社會土壤中生長起來的。中國特色社會主義政治制度過去和現在一直生長在中國的社會土壤之中，未來要繼續茁壯成長，也必須深深紮根于中國的社會土壤。



文章指出，評價一個國家政治制度是不是民主的、有效的，主要看國家領導層能否依法有序更替，全體人民能否依法管理國家事務和社會事務、管理經濟和文化事業，人民群眾能否暢通表達利益要求，社會各方面能否有效參與國家政治生活，國家決策能否實現科學化、民主化，各方面人才能否通過公平競爭進入國家領導和管理體系，執政黨能否依照憲法法律規定實現對國家事務的領導，權力運用能否得到有效制約和監督。經過長期努力，我們在解決這些重點問題上都取得了決定性進展。中國實行工人階級領導的、以工農聯盟為基礎的人民民主專政的國體，實行人民代表大會制度的政體，實行中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度，實行民族區域自治制度，實行基層群眾自治制度，具有鮮明的中國特色。



文章指出，堅定中國特色社會主義制度自信，首先要堅定對中國特色社會主義政治制度的自信，增強走中國特色社會主義政治發展道路的信心和決心。發展社會主義民主政治，關鍵是要增加和擴大我們的優勢和特點，而不是要削弱和縮小我們的優勢和特點。要不斷推進社會主義民主政治制度化、規範化、程序化，更好發揮中國特色社會主義政治制度的優越性，為黨和國家興旺發達、長治久安提供更加完善的制度保障。