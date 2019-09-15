印度經濟刺激政策短期難見成效

中評社香港9月15日電／印度財政部14日宣佈，將出台系列刺激政策穩定經濟增長。分析人士認為，本輪印度經濟大幅放緩主要是由影子銀行危機導致的流動性緊縮所致，上述刺激政策沒有從根本上改善影子銀行的流動性，無法推升社會總需求，短期恐難見效。



新華社報道，印度財政部長西塔拉曼當天表示，為帶動住房建設和銷售，印度將設立一支規模為2000億盧比（1美元約合71盧比）的基金。外貿方面，印度將對出口產品實施稅收減免，擴大出口信用擔保覆蓋面，並為供給出口流動資金的銀行提供更高額保險。此外，為提振中小型企業產品銷售，印度還將設立一年一度的大型購物節。



此前，印度已出台提前增加公共支出等系列措施。自去年以來，印度經濟增速持續放緩，且放緩幅度有擴大趨勢。印度中央統計局公佈的數據顯示，今年第二季度印度經濟增速為5%，是連續第五個季度放緩，增速創6年來新低。



市場分析人士表示，印度本輪經濟大幅放緩有周期性因素，也有結構性因素。印度影子銀行的償付危機導致流動性緊縮，是這場危機最重要的觸發點。



在印度，影子銀行是銀行的重要補充，也是消費者獲得貸款的主要來源之一，眾多購房者、購車者以及房地產開發商、汽車生產商都從影子銀行獲得貸款。截至2019年3月31日，在印度央行登記的非銀行金融機構有9659家，其中可以接受存款的非銀行金融機構88家。



去年9月，印度基礎設施租賃和金融服務有限公司因無法償付相關債務，觸發了一系列違約和評級下調，影子銀行危機正式爆發。為應對危機，影子銀行不得不出售資產，大幅削減貸款，印度金融系統的流動性緊縮由此開始。



影子銀行危機直接導致印度消費需求大幅下降，進而引發汽車、住房銷售疲軟，最終影響整體經濟增速。



為提振經濟，印度央行今年已連續降息四次，累計降息110個基點。但截至目前，降息的刺激效果仍不明顯。



此外，為增強流動性，2019至2020財年，印度央行還將為國有商業銀行提供7000億盧比信貸資金。但由於缺乏影子銀行的中介，這些流動性可能大都會留在銀行系統內部，無法最終走向消費者。



印度最大國有商業銀行印度國家銀行董事長庫馬爾非常明確地說，儘管有大量可用資金，但他無法放貸，因為在影子銀行償付危機發生後，他無法找到合適的貸款對象並給予信貸額度。



美國《華爾街日報》網站日前有文章評論認為，影子銀行的債務問題抑制了印度的商業活動和消費開支，不從根本上解決這一問題，印度經濟短期內難以擺脫困局。