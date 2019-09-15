日本千葉風災後一週　仍有逾13萬戶持續停電

中評社香港9月15日電／颱風法西9日以日本關東史上最強等級颱風之姿重創千葉縣，到今天已進入第7天，但仍有逾13萬家戶無電可用，及至少逾千家戶屋損。由於大雨晚間可能來襲，將延緩電力搶修作業。



法西9日在千葉市中央區刮起每秒57.5公尺的最大瞬間風速，創當地觀測史上紀錄，造成2人死亡、61人受傷，及逾90萬家戶停電等災情，連成田機場都一度變成“陸上孤島”，超過1萬3000人被迫在機場過夜。



法西一度造成93萬4900個家戶停電，其中千葉縣占整體約7成；而逾93萬家戶停電，是東電負責輸配電區域繼2011年311大地震後的最大規模。



日本放送協會（NHK）報道，截至日本時間今天上午11時30分，仍有約13萬2400個家戶停電。



屋漏偏逢連日雨，根據日本氣象廳預測，千葉縣部分地區從今天晚間到明天止，可能出現強降雨，東京電力公司表示，為確保搶修工作安全，會因應天候狀況而中斷電力搶修工作。



日本經濟新聞報道，雖然東京電力公司再增派約5000人、共投入約1萬6000人搶修電力，但由於移除倒木需花不少時間，要完全恢復電力供應比預期來得耗時。



中央社援引報道，東電負責人說，之前判斷山區停電原因不夠準確，造成必須修正搶修計劃，對拉長復電時間深感抱歉。



日本朝日新聞報道，千葉縣目前已知有兩間房屋全倒、1191戶房屋受損；不過，縣政府目前仍未掌握房總半島南部的受災情況，而這裡又是受災最嚴重的地區，整個災情數字恐持續攀升。



目前千葉縣仍有2萬4000個家戶是停水停電狀態，並有318人不得不留在避難所生活。 經濟產業省統計，法西過境造成千葉縣內約2000支電線桿傾倒或損壞，目前東京電力公司與自衛隊都在現場進行移除倒木等搶修工作。 由於千葉縣很多房屋受災嚴重，許多志工昨天進入10個市或町，協助居民在受損的屋頂上鋪上藍色防水布。