郎平：應變能力不夠　王媛媛：感謝郎導信任

中評社香港9月15日電／3:0戰勝喀麥隆，中國隊在練兵的過程中遇到了一點小麻煩。主教練郎平認為，年輕隊員應變的能力不夠，而獲得了寶貴首發機會的王媛媛對郎平的信任和鼓勵表示感謝。



新華社報道，在15日的比賽中，中國隊的首發陣容與上場對陣韓國隊相比大變樣，李盈瑩、姚迪、王媛媛、鄭益昕等年輕球員、替補球員獲得了首發機會。不過，在第三局比賽中，中國隊一度大比分落後，郎平又將丁霞、龔翔宇、王夢潔等主力球員換回場上。



賽後郎平表示，今天決定派更多的年輕選手上場，首先因為昨天她們沒有太多的機會適應這個場地，也希望給更多的球員比賽的機會。她說：“總的來講，我覺得還是有起伏，在場上特別是閱讀對方的進攻戰術以及個人的特點還是比較慢的，應變能力比較慢。所以我覺得這場球對我們是一個鍛鍊，也是一個尋找差距的機會，就是說當我們對對手不是很了解的時候，我們全場的應變能力是不夠的。”



談到第三局開局的被動局面，郎平覺得當時主要是中國隊自己的進攻出了問題。“第三局一上來，我們還是一次攻命中率比較低一些。我們沒有頂住一次攻，就出現了落後。我覺得對我們來講也是一個鍛鍊，球員要在落後的時候穩定她們的情緒，不斷地尋找自己進攻機會，主要我覺得還是自己要得分，不能等待對手送禮。所以在這一點上，我們後面做得就好一些。”



首次在世界三大賽中獲得首發機會的副攻王媛媛打滿3局，得到了5分。她在賽後的新聞發佈會上說，在這樣的世界大賽中有出場機會，要感謝郎導的信任。



“得到首發機會心情非常激動，也有階段性發揮波動的時候，但是郎導和教練組想辦法鼓勵我，讓我能很踏實地盡情發揮自己的東西。這場比賽還有做得不足的地方，回去要進一步總結，爭取打一場進一步。”