馬英九、韓國瑜緊緊擁抱大和解。(照:中時電子報) 中評社台北9月15日電／2019大陸台商秋節聯誼茶會15日於君悅酒店登場，國民黨“總統”參選人韓國瑜、馬英九、國民黨主席吳敦義等人均應邀出席。值得注意的是，馬英九日前出席挺韓造勢遭韓粉噓下台，引發風波，此次的聯誼茶會，疑似為了避免外界做文章，茶會開始前半小時，主辦單位悄悄將兩人位置換成同桌。兩人在這場活動中，在馬英九上台致詞時，兩人擁抱破冰。



中時電子報報道，馬英九在上台開始致詞前，先和韓國瑜互擁，破除兩人有心結的傳言。馬英九表示，三年多來民進黨執政外交不利、經濟衰退、社會對立，讓台灣受到很多阻礙，尤其是拒絕對台灣有利的九二共識。馬說這三年來，來台陸客減少、觀光產業無論交通、旅遊、百貨、民宿、夜市都受到嚴重傷害，八月起又停止陸客自由行，九月份團客也減少，對產業雪上加霜。



馬英九說蔡英文執政三年多，丟了五個邦交國，還有一個邦交國最近恐會發生問題。他說蔡英文任內斷交國六個，追上陳水扁前“總統”，讓大家非常擔心。馬說在他任內，免簽國家變164個，增加110國，這三年來蔡英文新增三個國家，都是對國家開放的三小國。馬強調，蔡英文真的有幫忙爭取“主權”嗎？更重要的是“國內”為了選舉利益，不惜剝削人民應有權益，包括限制公民投票、箝制言論自由，非常危險。



馬英九呼籲，一定要推動國民黨主張的九二共識、一中各表，讓兩岸能在和平繁榮下發展。他也呼籲在場的台商要投給國民黨才能撥亂反正，唯有這樣台灣才有前途、有外交空間，讓國民黨恢復執政。他也帶領全場齊呼“國民黨勝利”、“韓國瑜凍蒜”。