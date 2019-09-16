曾建豐：民進黨2020大選策略分析

中評社香港9月16日電（作者 曾建豐）有媒體稱2020年台灣地區領導人選舉是歷次大選形勢最亂、變數最複雜、勝負最難測、影響也將是最巨大的一次超級選舉，而台北市長柯文哲則稱這次大選是boring（無聊）、dirty（骯髒）、ridiculous（荒謬）的選舉。的確，距離2020年大選投票日僅剩三個多月時間，島內兩大政黨國民黨、民進黨已分別提名韓國瑜、蔡英文參選，台灣民眾黨主席柯文哲與鴻海創辦人郭台銘如何結盟合作，有待觀察。爭取維繫“執政地位”的民進黨蔡英文是這場大選的“守壘方”，其選戰佈局與戰略戰術將直接影響即將快速升溫的選舉攻防，也將對選舉結果產生重大影響，值得關注。



一、選戰目標與選舉主軸



民進黨黨內初選經歷了整整3個月的“蔡賴惡鬥”最終以賴清德失敗而告終，6月19日民進黨中執會正式提名蔡英文繼續代表民進黨角逐2020年大選。蔡英文當即表示：“2020的選戰，我們的目標很清楚，就是‘總統’要勝選，‘立委’一定要過半”。黨主席卓榮泰7月上旬在美國表示：2020選舉民進黨以“總統”勝選及“國會”過半為目標，兼顧保護本土政權、維持“國會”優勢、捍衛進步價值，勇敢守護台灣。很顯然，民進黨經過2018年底“九合一”選舉慘敗的教訓，面對2020年大選的嚴峻局勢，民進黨將選戰首要目標設定為爭取蔡英文連任、保住“執政權”，同時不得不主動將“立委”席次從上屆的68席調降為過半數的57席。



對於選舉主軸，蔡英文今年以來多次表示：2020年是台灣很關鍵的選舉，不僅是捍衛台灣“本土政權”的一戰，更是捍衛台灣“民主自由”的一戰。“我很清楚自己最重要的責任是什麼：捍衛‘國家主權’、捍衛執政價值、捍衛本土政權”“不論中國的文攻武嚇是如何，但是我們都一定堅持守護台灣的主權，一定守護台灣的自由民主”。卓榮泰則更為直白地宣稱：“明年的2020大選是一場‘抗中保台’的保衛戰”“明年‘總統’大選是要決定台灣與中國的距離多遠，若民進黨輸了，台灣與中國愈來愈接近，若民進黨贏，則能維護主權”。簡言之，民進黨為2020年大選設定的選舉主軸就四個字：“抗中保台”。



美國前國務卿基辛格說過：“權力乃終極春藥”，意謂權力有很大的誘惑，它可以讓人沉醉,讓人腐敗。2016年民進黨上台執政並掌握了“立法院”近三分之二的席次，首次實現所謂“全面執政”，亦即蔡英文完全可以操縱權柄、為所欲為。三年多來，民進黨並未擺脫“絕對權力導致絕對腐敗”的魔咒，而是全黨上下一片狂歡、集體品嘗“權力的滋味”和“利益的盛宴”，或則強行“修法”成立“黨產會”“促轉會”，以“東廠模式”打擊異己，甚至“修訂”所謂“國安五法”，大開民主倒車；或則公然進行派系分贓，大搞“酬庸政治”“權力尋租”。



至於民進黨蔡英文將2020年大選主軸確定為“抗中保台”，其實也不足為奇。其原因是：



其一，“抗中保台”是民進黨“台獨”意識形態的自然呈現。民進黨只要繼續堅持“台獨”立場，就必然會與大陸的和平統一政策形成對立衝突，最終都無可避免地走上“反中”“抗中”路線，陳水扁、蔡英文皆然。事實上，蔡英文早在2016年9月《給民進黨黨員的信》中，已將“維持現狀”以及“善意不變、承諾不變、不會走回對抗的老路”的宣示拋到腦後，公然號召民進黨黨員要“力抗中國”。2018年“九合一”選舉，民進黨的選戰主軸是“改革不回頭、鬥陣顧台灣”“反併吞、護台灣”，其實也都是“抗中保台”。



其二，“抗中保台”是民進黨凝聚綠營基本盤、進行民粹選舉動員的廉價武器。台灣早已是“統獨”對立、藍綠分裂的社會，民進黨但凡遇到選情不利局面，便會大肆操弄兩岸議題、挑戰大陸政策底線、升高台海緊張氣氛，然後再高喊幾聲“反中”“抗中”“反吞併”“護主權”“保台灣”之類的廉價口號，深綠、淺綠選民便會快速歸隊集結，甚至部分中間選民也會受到蠱惑。



其三，“抗中保台”也是民進黨規避執政失敗、轉移經濟民生議題的必然選擇。民進黨是靠造反起家的，搞鬥爭拼選舉輕車熟路，而對經濟發展、社會治理並不在行，2018年“九合一”選舉結果已有所反映。民進黨深知打“經濟牌”“政績牌”，已經難以打動民心，而且跟國民黨競爭也毫無優勢。

