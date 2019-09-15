李盈瑩22分率中國女排取世界杯兩連勝

中評社香港9月15日電／在絕對主力朱婷和顏妮輪休的情況下，19歲的新星李盈瑩獨得22分，率領中國女排克服小挑戰、3:0擊敗喀麥隆隊，贏得在2019年女排世界杯賽中的兩連勝。



這是李盈瑩首次在本屆世界杯賽中首發。她在進攻方面26扣19中，還貢獻了3個攔網得分，追平了朱婷首戰韓國隊時的高分。中國隊以25:18、25:14和25:19勝出。



賽後中國隊主教練郎平表示，去年參加了世錦賽的李盈瑩已經是“二年級學生”了，她的表現比去年更加穩定，也更加向全面的選手發展。“我覺得還是有很多進步的，所以我們也會給她更多的機會參加這樣的比賽。”



本場比賽，由於對手實力較弱，主教練郎平沒有把朱婷、顏妮列入14人出場名單，兩人作壁上觀。中國隊的首發陣容是王媛媛、曾春蕾、劉曉彤、姚迪、李盈瑩、鄭益昕和林莉，與14日首戰韓國隊時完全不同。



第一局比賽中，這套陣容在逐漸尋找攻防節奏，喀麥隆隊一度取得15:14的領先。這個時候，李盈瑩的後攻幫助中國隊扳平比分，隨後中國隊在劉曉彤的發球輪連得4分，其中包括劉曉彤的3個發球直接得分。拉開比分之後，中國隊很快以25:18拿下首局。



第二局中國隊輕鬆取勝之後，第三局開局風雲突變。中國隊進攻不利、攔防無方，喀麥隆隊竟然打出了11:4的開局。郎平先後將龔翔宇、楊涵玉、丁霞、王夢潔替換上場，中國隊穩住局面，以9:1的小高潮將比分反超為13:12。在19平之後，中國隊連得6分，在龔翔宇的發球輪中結束了比賽，李盈瑩貢獻了其中的3分。



打滿三局的老將劉曉彤得到全隊第二高的9分，鄭益昕和曾春蕾各得6分，王媛媛有5分進賬。



兩連勝之後，中國隊將在16日下午的第三輪比賽中迎戰老牌勁旅俄羅斯隊。