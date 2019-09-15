台資企業追隨大陸“轉型升級”腳步

中評社香港9月15日電／伴隨大陸經濟由高速增長轉向高質量發展，產業轉型、消費升級過程正釋放出誘人商機。這吸引著眾多深耕大陸市場的台資企業的目光。



據新華社報道，知名台企AURORA震旦集團近日宣佈，聯合海內外多位知名設計師打造的“震旦辦公生活旗艦展廳”落戶上海。這個展廳主打“Space+”概念，其中“Space”表示空間，即場景；“+”代表各種可能性，即體驗。東、西兩側展示區域分別展示了辦公隔間和社交協作空間的概念。



“基於多年來針對工作模式的分析與深刻理解，震旦總結出了專注、寫作、社交、學習、放鬆五類辦公模式。由此推出的以人為中心的辦公場景解決方案，可滿足企業對於效能、靈活性和創造力的需求。”震旦集團傢具產業創新中心總經理高曰菖說。



創立於1965年的震旦集團，上世紀九十年代進入大陸市場，成為辦公設備尤其是辦公傢具領域的領軍企業。其2018年度業績報告顯示，得益於“兩岸事業成長貢獻”，集團本業獲利及每股盈餘同步創下新高。



來自前瞻產業研究院的報告稱，大陸辦公傢具市場2019年銷售額突破2000億元人民幣，預計2024年這一市場規模有望達到2812億元。與此同時，伴隨“新生代”逐漸成為職場主力，辦公傢具市場需求開始呈現個性化、智能化的特徵。



新落成的“震旦辦公生活旗艦展廳”，正是震旦集團順應大陸辦公傢具行業轉型趨勢的重要佈局。



“一直以來，震旦致力於探索帶給人幸福感的工作環境和工作模式。立足於對當下及未來的辦公模式以及辦公環境的思考，新展廳拉開了震旦‘辦公生活’的序幕。”高曰菖說。



因應大陸民眾對健身和“身材管理”的旺盛需求，知名台企旺旺集團一週前發佈全新品牌“Fix Body”，正式進軍大陸健身飲食市場。在推出系列產品的同時，旺旺還將通過聯手精品生活電商平台“小米有品”、構建健身飲食網絡互動社區等方式，開拓這一全新領域。



“健身已經成為大陸中青年群體重要的生活方式之一。旺旺希望這個有別於傳統品牌的新品牌，能帶給大陸消費者更加新鮮的生活體驗。”旺旺集團生產研發群總處長曹永梅說。



震旦和旺旺，是龐大大陸台企群體的縮影。它們根植大陸市場，並追隨大陸產業轉型、消費升級步伐，通過調整產品結構和營銷模式為自己培育新的增長動力。