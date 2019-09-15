越來越多中國年輕一代在淘寶“造”未來

中評社香港9月15日電／9月12日至25日，在歷史文化名城杭州，一場關於創意的狂歡節——淘寶造物節正在舉行。



新華社報道，淘寶造物節今年已是第四屆。與往年一樣，這場盛會聚集了中國最會玩、最會“造”的年輕人。他們通過創造、創意、製作、展示等形式向公眾展示了別樣的精彩。



走進主會場，人們彷彿走入一個科幻片場：機器人滿地走，能做飯、能畫畫、能演奏樂器；穿上外骨骼機甲，普通人也能抬起一輛1.4噸的SUV；現場供人們試吃的“人造肉”將於月底上市……造物節正將更多未來場景帶入現實。



除了科技，中國傳統手工藝也在年輕人的創意激發下變得格外“潮”。



在造物節國風區一展台前，85後小夥張雪正在刺繡莫奈的名畫《日出》。參觀者絡繹不絕，他卻不為所擾，專心於眼前的作品，各種藍色的絲線在他的手中交織……



張雪出生于蘇州一個刺繡世家，從小便對蘇繡文化耳濡目染。本科畢業後，他發現，家鄉從事蘇繡這一行的年輕人已經很少了。為此，他開始學習蘇繡，希望用自己的行動幫助蘇繡傳承。



“我可以做出點名堂來改變兩件事：一是大家認為男生不能做刺繡；二是他們覺得年輕人坐不住冷板凳，耐不下性子。”張雪說。



張雪希望結合行業的當下和未來，探索年輕人喜歡的題材。而對於將刺繡融入現代生活，他找到了“時尚”的突破口：將刺繡元素融入耳環、胸針、領針、手錶、耳機中，風格更加現代、簡約。此外，張雪在蘇繡傳統針法基礎上融入不同的針法，配色也考慮到年輕人的喜好。如今，他的團隊規模已有七八個人，年收入逾百萬元。



另一位“創造者”劉文輝6年前抱著對古建築的熱愛之情，放棄國外的工作回國創業，從事古建築藝術微縮模型的製作設計與研發工作。他說，自己想把傳統古建築做成中國版“樂高”，喚起大眾對古建築藝術的興趣和熱情。