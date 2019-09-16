鈕則勳：三足鼎立有利綠操作　蔡連任機率高

鈕則勳認為，三足鼎立選舉，有利綠營操作。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北9月16日電（記者 洪德諭）隨著鴻海創辦人郭台銘角逐2020大選趨於明朗化，未來有可能是蔡英文、郭台銘與高雄市長韓國瑜三足鼎立。文化大學廣告系主任鈕則勳接受中評社訪問分析，將會使得民進黨的主動權變強並扮演權力平衡操縱者的腳色，當若韓聲勢下滑就打韓，使韓、郭聲勢差不多，讓棄保難以棄得乾淨，如同2000年大選陳水扁、連戰與親民黨主席宋楚瑜一樣，蔡英文連任的機率高。



鈕則勳，政治大學政治學博士，現任中國文化大學廣告系專任教授兼系主任、兩岸媒體時事評論員，曾任“外交部”外交領事人員。



郭台銘近期動作頻頻，上周分別向台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲與前“立法院長”王金平送月餅，並在12日退出國民黨，參選逐漸趨於明朗。鈕則勳表示，郭參選可能性有8、9成，不然三個人沒必要一天到晚搞合體遊戲，尚未宣布的關鍵點則在於，郭台銘應很想要柯文哲當他的副手，若柯只是幕後操盤，柯粉把選票轉給郭有一定的難度，若是找名不見經傳的副手，就是泛藍分裂，在歷史上泛藍分裂必敗，如同2000年陳水扁、連戰與親民黨主席宋楚瑜那次選舉。



若郭台銘確定參選，鈕則勳指出，郭台銘與韓國瑜雖然都有點素人從政的概念，但郭形象討好度比韓國瑜還要強，會給韓很大的壓力，也讓韓國瑜鞏固住原本藍軍選票困難重重，舉例來說，郭擁有鴻海帝國拼經濟的形象強，能滿足民眾拼經濟的需求，反觀韓強調庶民經濟，但農舍事件等讓韓的庶民形象受到衝擊，從韓現在不敢一天到晚談庶民“總統”即可看出。



韓國瑜該如何面對郭台銘可能參選的衝擊？鈕則勳認為，現階段在知識藍、經濟藍，韓很難收編，很難找回因郭可能參選所流失的選票，建議韓可從三步驟改變本身劣勢做起：第一，要直接面對高雄市民，特別針對高雄市民有道歉或是參選正當性的論述，並在拼市政與選舉間找到平衡點，不然高雄的票會流失更嚴重；第二，強化政績來補強專業被外界認為不足的這塊；第三，要控制快嘴，不要一天到晚站在火線上失言。



不過，鈕則勳也說，郭台銘做大老闆久了，到底能不能深刻體會基層民眾想法？且韓接地氣的能耐比郭強，這是韓可以攻堅的部分。另外郭的財產遍布世界各地，包括中國大陸有一定的複雜性，這個明顯的罩門若要解釋很難讓一般的民眾聽得懂。



在未來三足鼎立下，鈕則勳認為，由於郭、韓都屬於泛藍，這將會使得民進黨的主動權變強並扮演權力平衡操縱者的腳色，假設韓國瑜的聲勢下降，綠營就可以打韓國瑜，讓韓因為回擊綠軍有了曝光，聲勢回升到與郭台銘差不多，在兩人聲勢差不多下，就算產生棄保也很難棄的乾淨，如同2000年大選一樣，使得蔡英文連任的可能性高。

