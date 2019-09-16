選戰正妹帥哥牌發燒　鈕則勳分析優劣勢

鈕則勳分析帥哥、美女牌的優劣勢。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北9月16日電（記者 洪德諭）2020大選各陣營在發言人或是區域“立委”均出現帥哥、美女牌。對此，文化大學廣告系主任鈕則勳接受中評社訪問分析，不管是帥哥、美女發言人或候選人，都能創造話題並替主子帶來好形象，不過也均有對於投入新事物不夠熟捻的劣勢存在。



鈕則勳，政治大學政治學博士，現任中國文化大學廣告系專任教授兼系主任、兩岸媒體時事評論員，曾任“外交部”外交領事人員。



在2020大選，國民黨、民進黨與第三勢力發言人或區域“立委”，都出現許多帥哥、正妹，成為矚目的焦點。例如韓國瑜與郭台銘陣營，分別找了有媒體、主播經驗的何庭歡、蔡沁瑜來扮演發言人角色。



鈕則勳表示，媒體工作者出任發言人在馬英九執政時就是如此，記者出身，懂得媒體作業並擁有一些人脈，為受到青睞的主因。



談及優劣勢，鈕則勳指出，如何庭歡、蔡沁瑜這樣的發言人有三大優勢：第一，讓選民有好感，聽得進去主子的政見；第二，帥哥、美女有話題性，讓媒體願意報道相關的一舉一動；第三，呈現主子願意放權讓新血參與公共事務，能拉高主子的格局。



不過，鈕則勳也認為，劣勢則在於對政治事務與政治議題不是那麼熟捻，主播轉發言人若對政治不是那麼有掌握，講話該如何拿捏是一大考驗，危機處理發言的細節都必須要去了解。



至於提名帥哥、正妹當“立委”選舉刺客的優劣勢，鈕則勳分析，就如同主播轉發言人，第一印象是能創造話題帶動網路聲量，也能凸顯政黨願意栽培年輕人，同時在目標對象也比較好設定。一般而言，除了年輕族群，年長者也會願意給年輕人機會。



劣勢方面，鈕則勳說，政治經驗不足只憑外表會讓選民覺得是虛的，議題的掌握度恐怕也不會那麼細膩。



打出正妹、帥哥牌是否有勝出的機會？鈕則勳說，得看選區到底有多少人參選，以及有沒有現任者有一定程度的關聯性。有時候派刺客去選舉，目的未必是要當選，而是要讓討厭的人落選或是攪亂那盤選局。另外又能創造話題、被認為肯培養新血，是穩賺不賠的生意。不過刺客策略得長期栽培，不能只應付當屆選舉，像是台北市“立委”蔣萬安未來可能更上一層樓角逐市長，若吳怡農經營選區未來將很有機會。