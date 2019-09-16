中評關注：柯拚“立委”佈局　部份人選浮現

柯文哲南下苗栗，出身民進黨的朱哲成陪同在旁。（柯粉俱樂部提供） 中評社台北9月16日電（記者 鄭羿菲）鴻海創辦人郭台銘日前退出中國國民黨，角逐2020箭在弦上，“郭柯結盟”的台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲則專注“立委”佈局，除了在自家地盤台北市可能推出5位人選參選區域“立委”外，柯14、15日南下高雄、台中、苗栗參拜廟宇行腳，在地“立委”人選也似乎浮出檯面。



柯文哲日前受訪時程直言，“民眾黨是一個柔性政黨，不是一定要入黨才要支援你，有時候我們可以表達友善跟支持。”這代表柯對藍綠陣營使出殺手鐧，一來各選區藍綠陣營“立委”參選人態度上至少得“友善”柯文哲，否則“罵太兇”柯可能就出言挺同選區的對手，二來柯文哲也以此作為“朋友要多、敵人要少”的實踐，而這正是2016柯文哲替民進黨諸多“立委”站台獲得的心法，藉此分化藍綠。



外傳柯文哲相繼在桃園與民進黨“立委”陳賴素美、在彰化與國民黨籍前“立委”陳杰，及民進黨籍的台南市前副市長顏純左等人接觸，爭取“立委”選戰中合作的可能性，而柯文哲日前受訪時並未否認，這代表柯已在縝密佈局。



柯文哲14日南下高雄、15日到台中行腳，除了確定投身台北市第三選區（中山、北松山）參選的逢甲大學助理教授何景榮2天行程黏緊緊吸引鎂光燈外，柯文哲參拜高雄三鳳宮、三民市場吃早餐時，也可見到“柯粉俱樂部—高屏義勇軍”的版主李佳玲穿著繡著名字的背心“陪在一旁”，而何景榮則退居第二排與市府顧問蔡壁如一同參拜。李佳玲會不會是柯在高雄要推出的人選，成為焦點。



隔天柯文哲到台中梧棲朝元宮、大庄浩天宮參拜，在地的無黨籍台中市議員陳廷秀也陪同參拜，陳廷秀也同樣站在柯身邊，2018以無黨籍成功挑戰市議員的陳廷秀，當時就獲得柯文哲的讚賞，柯也特別南下站台，雖還未加入“台灣民眾黨”的陳廷秀否認要選“立委”，但顯見陳就是柯在台中屬意的人選。



柯文哲在15日下午參訪苗栗四方鮮乳牧場、與苗栗青年座談，有意以無黨籍參選“立委”、出身民進黨的朱哲成則現身陪同，30歲的朱哲成曾任“行政院”中部辦公室副執行長秘書，被視為是黨內初選力挺賴清德的“行政院”中部辦公室副執行長吳宜臻的子弟兵，朱亦曾批評民進黨徵召苗栗縣議員羅貴星參選苗栗海線立委是“護航英派”。



柯文哲半年來全台趴趴走，甚至20日還要前往藍營地盤的連江縣做市政交流，全台的在地人選恐怕已有一份“口袋名單”，未來2020“立委”佈局，柯陣營除了運用“柔性政黨”來嚇阻黑柯謾罵外，也以此徵詢人選跨出淡水河擴大“地盤”，值得仔細觀察。